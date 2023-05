Niente anticiclone e le previsioni meteo fino al 2 giugno peggiorano: pioggia e allerta gialla in 8 regioni

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Instabilità. Il mese di maggio ha visto salire in cattedra il maltempo, con bombe d’acqua e alluvioni drammatiche, che si sono lasciate dietro decine di morti e danni per miliardi di euro. Le previsioni meteo per la settimana conclusiva, che sfocia nel ponte del 2 giugno, non sono incoraggianti: allerta gialla in 8 regioni già da lunedì 29 maggio secondo la Protezione civile e pioggia prevista su gran parte dell’Italia. Cosa succederà fino al weekend.

Allerta gialla in 8 regioni

Nel suo bollettino di criticità, la Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse sull’Italia per la giornata di lunedì 29 maggio, con allerta meteo gialla in 8 regioni.

Rischio idraulico in Calabria ed Emilia-Romagna; rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise e Umbria; rischio idrogeologico in Abruzzo, Calabria ed Emilia-Romagna.

Niente anticiclone

Secondo gli esperti di 3bMeteo, instabilità e temporali saranno il comune denominatore degli ultimi giorni di maggio e dei primi di giugno, fino al ponte del 2.

Questo perché è previsto un campo barico debole sull’Italia, condizionato dall’evoluzione di un vortice africano e dalla scomoda presenza sul nord Europa di un anticiclone di matrice azzorriana che ha il suo centro di azione sul Regno Unito.

Ma non si tratta di un anticiclone dominante e quindi anche per il 2 giugno il tempo potrebbe essere turbolento, con sole alternato a improvvisi temporali.

Il meteo della settimana

Ma come sarà il meteo in Italia fino al weekend? Di seguito sono riportate le previsioni, giorno per giorno, degli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 29 maggio

Nord: nubi sparse al mattino senza fenomeni rilevanti, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi, localmente fin sulla pianura piemontese. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi;

nubi sparse al mattino senza fenomeni rilevanti, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi, localmente fin sulla pianura piemontese. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi; Centro: poche nubi al mattino, pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali sulle zone interne, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi;

poche nubi al mattino, pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali sulle zone interne, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi; Sud: nubi irregolari e schiarite ma con nuovi temporali diurni sulle aree interne insulari e appenniniche. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi.

Martedì 30 maggio

Nord: poche nubi al mattino, temporali diurni su Prealpi e Appennino ligure, la sera anche su Piemonte e Lombardia . Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi;

poche nubi al mattino, temporali diurni su Prealpi e Appennino ligure, la sera anche su Piemonte e Lombardia . Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi; Centro: poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio variabilità con rovesci e temporali in Appennino in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi;

poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio variabilità con rovesci e temporali in Appennino in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: nubi irregolari al mattino, variabilità dal pomeriggio con rovesci e temporali in sconfinamento dall’Appennino al Tirreno. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi.

Mercoledì 31 maggio

Nord: nubi irregolari al mattino, pomeriggio/sera con temporali sui settori alpini e prealpini in locale sconfinamento alla pianura piemontese. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi;

nubi irregolari al mattino, pomeriggio/sera con temporali sui settori alpini e prealpini in locale sconfinamento alla pianura piemontese. Temperature stabili, massime tra 25 e 28 gradi; Centro: poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio instabilità diffusa sulle zone interne con temporali, localmente fino alla costa tirrenica. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi;

poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio instabilità diffusa sulle zone interne con temporali, localmente fino alla costa tirrenica. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: variabilità al mattino con qualche pioggia isolata, pomeriggio con temporali diffusi sulle interne. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi.

Giovedì 1 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest : Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Sereno altrove.

: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Sereno altrove. Centro – Sul tirreno : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico : Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Piogge di forte intensità sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso.

– : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia moderata altrove. : Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Piogge di forte intensità sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso. Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulla dorsale campana, Piogge di forte intensità sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Piogge di forte intensità sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Coperto con pioggia debole sul palermitano e sul cagliaritano, Piogge di forte intensità su interne siciliane, Coperto con pioggia moderata altrove.

Venerdì 2 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest : Sereno sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti.

: Sereno sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. : Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti. Centro – Sul tirreno : Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane. Sull’adriatico : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

– : Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane. : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Sud – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata su interne sarde e sulla zona etnea, Coperto con pioggia debole altrove.

Sabato 3 giugno (tendenza)

Nord – Al nord ovest : Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est : Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Piogge di forte intensità sulle pianure emiliane;

: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. : Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Piogge di forte intensità sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno : Piogge di forte intensità sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull’adriatico : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso;

: Piogge di forte intensità sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Piogge di forte intensità sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole altrove.