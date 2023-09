Sciopero dei voli di 24 ore venerdì 29 settembre: quali sono garantiti e come avere il rimborso dei cancellati

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Venerdì 29 settembre è stato indetto il nuovo sciopero aereo nazionale, di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59), dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. Dopo quella relativa al trasporto pubblico locale, rinviata al 9 ottobre da Usb in seguito alla precettazione di Matteo Salvini, la nuova manifestazione rischia di far restare a piedi migliaia di passeggeri. Ecco l’elenco dei voli garantiti.

Il motivo dello sciopero

Lo sciopero dei voli è stato indetto, ancora una volta, per il mancato accordo del contratto di lavoro nazionale, scaduto a dicembre 2016.

Secondo Uil Trasporti, al momento ci sarebbero 11 mila lavoratori con stipendi ritenuti inadeguati.

Fonte foto: ANSA Inoltre, i sindacati invocato più giornate di ferie, un’adeguata polizza sanitaria, l’attuazione della previdenza complementare e un compenso forfettario per gli anni passati ad aspettare il nuovo contratto.

Alcune proposte di rinnovo del contratto sono già state considerate irricevibili, in particolare la riduzione della fascia oraria notturna, la mancata retribuzione della malattia dopo il terzo evento nell’arco di un anno e ulteriori flessibilità rispetto a quelle già previste.

Sciopero EasyJet

Oltre allo sciopero nazionale, dalle 13 alle 17 si terrà anche quello del personale navigante e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

Chi può chiedere il rimborso e come

Secondo il regolamento dell’Unione europea 261/2004 – quindi per quel che concerne i voli continentali – in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l’utente ha diritto a partire con un altro volo, anche di un’altra compagnia.

Chi non accetta la proposta di un volo alternativo ha diritto al rimborso del costo del biglietto e può chiedere inoltre un risarcimento per il danno subito, a patto però che la cancellazione sia stata resa nota con meno di 14 giorni di anticipo sulla data del decollo.

I risarcimenti consistono in:

250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri;

per i voli fino a 1.500 chilometri; 400 euro per i voli da 1.500 chilometri a 3.500 chilometri;

per i voli da 1.500 chilometri a 3.500 chilometri; 600 euro per i voli oltre 3.500 chilometri.

Gli indennizzi per i ritardi, invece, dipendono dalla durata dell’attesa:

dopo 2 ore in aeroporto si ha diritto a cibo e bevande, offerti dalla compagnia;

e offerti dalla compagnia; chi resta bloccato a terra ha diritto, oltre ai pasti, alla sistemazione in albergo (ove necessaria), trasporti tra aeroporto e hotel e due chiamate telefoniche (vanno conservate le ricevute, così da allegarle al reclamo);

(ove necessaria), trasporti tra aeroporto e hotel e due chiamate telefoniche (vanno conservate le ricevute, così da allegarle al reclamo); se il ritardo di un volo raggiunge la metà della durata del volo stesso, si ha diritto al 50% del prezzo pagato per il biglietto (quindi, per i voli con una durata complessiva di almeno 24 ore, il ritardo deve essere di 12 ore o più).

La modalità per richiedere il rimborso varia da compagnia a compagnia.

Ryanair

Per richiedere un rimborso completo per il volo annullato, bisogna cliccare su questo link e accedere all’account MyRyanair.

Dopodiché si dovranno seguire i vari passaggi: i rimborsi saranno riaccreditati tramite il metodo di pagamento utilizzato per la prenotazione originale entro 5 giorni lavorativi.

Easyjet

Se il volo è in ritardo o è stato cancellato, Easyjet rimanda a questo link.

Per chiedere il rimborso si deve visitare questa pagina, per sapere a cosa si ha diritto bisogna invece leggere queste informazioni.

Quali sono i voli garantiti: l’elenco

Oltre a tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, sono garantiti i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

Assicurata anche la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, oltre ai seguenti voli intercontinentali:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

TGZ 732 BERGAMO (LIME) TBILISI (UGTB)

THY 1895 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

RAM 939 VENEZIA (LIPZ) CASABLANCA (GMMN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3891 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

THY 3293 VERONA (LIPX) ISTANBUL (LTFM)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 409 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 ROMA FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL TRUDEAU (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

Sudamerica

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sud Est Asiatico Sub area

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

Africa

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)

I voli cancellati da Ita Airways

ITA Airways ha comunicato di aver dovuto cancellare 73 voli nazionali e di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 31% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo sul sito della compagnia prima di recarsi in aeroporto, o contattando l’agenzia di viaggio presso cui si è acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 29 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 4 ottobre 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.