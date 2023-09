Sciopero dei trasporti venerdì 29 settembre 2023: gli orari da Roma a Milano, bus fermi in tutta Italia

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Venerdì 29 settembre scatta lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto dal sindacato Usb, della durata di 24 ore. L’agitazione coinvolgerà il personale delle metropolitane e gli autobus da Roma a Milano passando per Torino, con il rischio di forti disagi per i viaggiatori in tutta Italia.

Gli orari a Roma

Lo sciopero nella Capitale interesserà i mezzi della rete Atac e i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, oltre a i bus periferici gestiti dall’azienda Roma Tpl di venerdì 29. La protesta non comprometterà il servizio di trasporto pubblico perlomeno nelle fasce orarie fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

A Roma lo sciopero partirà nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre, durante la quale non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Sarà invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Fonte foto: ANSA Alcuni bus dell’Atac fermi per sciopero a Roma

Sempre nella Capitale, nella giornata del 29 settembre il servizio sull’intera rete non sarà garantito a partire dalle ore 8.31 alle ore 16.59 e dalle ore 20.01 al termine del servizio diurno, così come non saranno effettuate le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24.

Sospese, inoltre, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Per quanto riguarda la notte tra il 29 e il 30 settembre, tornerà ad essere garantito il servizio delle linee bus notturne, ma non le metro A-B-C dopo mezzanotte, né le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e nemmeno le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

In ogni caso, nelle stazioni della metro che resteranno aperte durante lo sciopero, resteranno disattivate scale mobili, ascensori e montascale e non garantito il servizio delle biglietterie.

Gli orari a Milano

A Milano lo sciopero riguarderà i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico locale Atm, con conseguenze possibili per le corse di bus e metro dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino a termine servizio, orari durante il quale potrà incrociare le braccia il personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e della metropolitana.

Gli orari a Torino

Su Torino, il servizio di servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente trasporto pubblico sarà garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15.

Il servizio extraurbano, bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres, sarà invece garantito da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 mentre il ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

In ogni caso sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Gli orari nel resto d’Italia

Ritardi e disagi per i viaggiatori saranno possibili a causa dello sciopero nazionale dei trasporti anche a Napoli, dove Ente Autonomo Volturno ha annunciato che la regolarità delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all’astensione, ma che comunque saranno assicurate le fasce orarie di garanzia, riportate sul sito dell’azienda.

A Bologna i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani dell’hinterland emiliano saranno garantiti solamente dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Anche in Trentino il sindacato Usb Lavoro Privato Federazione ha aderito allo sciopero nazionale del settore trasporto pubblico locale di 24 ore, annunciando che “venerdì il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.”