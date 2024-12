Fuga di gas in un ristorante di Milano, evacuato tutto il condominio: cinque persone intossicate dal monossido

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una fuga di gas in un ristorante di Milano ha generato il panico tra i residenti. Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, mentre l’intero condominio dove si trova il locale è stato evacuato per precauzione. I vigili del fuoco sono al lavoro per chiarire l’origine del problema, probabilmente dovuto a una caldaia difettosa.

Fuga di gas a Milano

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 14 dicembre in un ristorante situato in corso Buenos Aires, all’angolo con piazza Argentina, a Milano. Insospettivi da alcuni sintomi, i dipendenti hanno chiamato i soccorsi. All’interno del locale, i primi rilievi hanno confermato una concentrazione elevata di monossido di carbonio.

Dopo i primi interventi sul posto, cinque persone sono risultate intossicate e sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento, le loro condizioni non risultano gravi.

La probabile causa dell’evento è un guasto a una caldaia presente nei locali del ristorante. I tecnici stanno effettuando i controlli necessari per confermare questa ipotesi e per garantire la sicurezza dell’intero stabile.

Evacuato intero condominio

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con tre mezzi per verificare l’estensione del problema e limitare eventuali rischi. Dopo le prime misurazioni, hanno rilevato livelli pericolosi di monossido di carbonio anche nelle aree comuni del condominio sovrastante. Per questo motivo, è stato deciso di evacuare tutti i residenti.

Nonostante il disagio, nessuno degli occupanti del condominio ha riportato problemi di salute. L’intervento ha però richiesto alcune ore per garantire la completa messa in sicurezza degli ambienti.

Al termine delle operazioni di ventilazione e controllo, gli abitanti sono stati autorizzati a rientrare nei loro appartamenti. Al momento però il ristorante rimane chiuso fino a nuova comunicazione.

5 intossicati con il monossido

Le cinque persone intossicate sono state trasportate in ospedale in “codice giallo”. L’intossicazione da monossido di carbonio può essere particolarmente insidiosa, poiché riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno, causando mal di testa, nausea e, nei casi più gravi, perdita di coscienza.

I dipendenti del locale hanno avvertito i primi sintomi mentre erano al lavoro, ma fortunatamente sono stati soccorsi in tempo. I vigili del fuoco hanno inoltre evitato una possibile esplosione, come nel recente caso di Fiumicino. Il monossido di carbonio è infatti un gas inodore e invisibile, ma estremamente pericoloso.