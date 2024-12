Evade dai domiciliari a Lettere e posta video su TikTok, beccato dal carabiniere follower

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 56enne di Lettere, in provincia di Napoli, è stato arrestato per evasione. L’uomo si trovava ai domiciliari dopo un arresto per droga, ma come appurato dai carabinieri spesso usciva di casa. Durante queste uscite realizzava dei video che postava su TikTok. Un carabiniere lo ha riconosciuto sui social, fino a scoprire che in almeno sei casi l’evaso aveva lasciato la propria abitazione senza autorizzazione.

Beccato su TikTok dal carabinieri follower

A tradire il 56enne di Lettere evaso dai domiciliari è stata la sua passione per i social. Nonostante si trovasse agli arresti, spesso usciva in tranquillità e girava dei video.

Per sua sfortuna tra i follower c’era anche un carabiniere, che lo ha immediatamente riconosciuto. Da qui la decisione di svolgere degli approfondimenti.

Evaso dagli arresti domiciliari a Lettere (Napoli)

Incrociando data e orari dei video pubblicati su TikTok con le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno appurato che il 56enne in almeno sei occasioni era evaso dai domiciliari.

Pur trovandosi agli arresti domiciliari, l’uomo era uscito di casa senza avere alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti. Accertata la commissione del reato, i carabinieri hanno proceduto all’arresto per evasione.

Su ordinanza dell’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli, il 56enne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.

Quanto rischia per il reato di evasione

Il reato di evasione è previsto dall’articolo 385 del codice penale e riguarda l’arrestato (o il detenuto) che evade dal luogo in cui è ristretto, quindi carcere o – come nel caso del 56enne incastrato dai video pubblicati su TikTok – in casa. Chi commette l’evasione rischia la reclusione da uno a tre anni.

La pena può arrivare fino a sei anni nel caso in cui l’evaso utilizzi armi o si faccia aiutare da altre persone. È prevista, inoltre, una reclusione che va dai due a cinque anno nel caso in cui l’evaso utilizzi violenza o minaccia contro altre persone, o commetta una effrazione.

Il 56enne di Lettere, in provincia di Napoli, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa avrebbe semplicemente lasciato gli arresti domiciliari, senza pensare che i video postati su TikTok potessero diventare una prova a suo carico.