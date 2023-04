Detenuto agli arresti domiciliari evade a Seveso per andare al bar: voleva fare colazione con la compagna

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Va al bar a fare colazione con la compagna. Tutto normale, se non fosse che l’uomo era agli arresti domiciliari per scontare una pena di un anno e due mesi. A scoprire l’evasione i carabinieri, che dopo aver avviato le ricerche lo hanno trovato in un bar di Seveso con una brioche in mano.

Evade dagli arresti domiciliari a Seveso

Come riporta il Corriere della Sera, il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 11 aprile a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Protagonista della vicenda è un pluripregiudicato brianzolo di 41 anni, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

A scoprire l’evasione sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno. Durante il solito controllo per verificare il rispetto della misura cautelare presso il domicilio dell’uomo a Seveso, nella frazione Altopiano, i militari non l’ho hanno trovato in casa.

L'uomo era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Seveso

Era andato al bar a fare colazione

Sono quindi scattate le ricerche. I carabinieri hanno fatto diversi giri di perlustrazione nella zona, fino a quando hanno visto l’uomo che saliva su una Toyota Aygo assieme alla compagna 48enne, davanti ad un bar dove avevano appena fatto colazione.

Per provarlo l’uomo ha subito mostrato ai militari un sacchetto con dentro un cornetto e delle sigarette appena acquistate. I carabinieri lo hanno arrestato per il reato di evasione e riportato agli arresti domiciliari.

Deve scontare una condanna ad un anno e due mesi

Il 41enne era agli arresti domiciliari per scontare una pena ad un anno e due mesi. Come riporta Il Giorno, era stato condannato per un furto commesso nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza dove aveva rubato nove videogiochi per X-box e Playstation per un valore totale di circa 300 euro.

L’uomo ha una lunga scia di precedenti penali: reati contro il patrimonio, guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.