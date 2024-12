"Luigi Mangione si è suicidato", la fake news creata dall'IA è un caso: scontro tra la Bbc e Apple

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’emittente britannica Bbc protesta contro l’azienda tech Apple a seguito della diffusione di una fake news riguardante il presunto suicidio di Luigi Mangione, in carcere dopo l’omicidio del ceo di Unite Healthcare, Brian Thompson. La news, attribuita al sito web Bbc News, è stata in realtà creata dal servizio di Intelligenza Artificiale di Apple.

La Bbc si scaglia contro Apple

“Abbiamo contattato Apple per esprimere la nostra preoccupazione e risolvere questo problema” ha comunicato in una nota la Bbc.

L’autorevole emittente britannica si è scagliata contro il colosso statunitense del tech dopo la diffusione di una fake news ad essa attribuita.

Fonte foto: IPA Luigi Mangione

“Bbc News è il media che suscita la più grande fiducia nel mondo. – si legge nel comunicato – È essenziale per noi che il nostro pubblico possa fidarsi di ogni notizia e informazione pubblicata a nostro nome”.

La controversia riguarda una notifica inviata dal servizio di news Apple, disponibile sull’ultimo modello di iPhone e su alcune versioni precedenti.

La news, che aveva come oggetto Luigi Mangione, invitava ad approfondire l’argomento su un articolo presente sul sito web Bbc News. Pezzo in realtà mai pubblicato.

Il falso suicidio di Luigi Mangione

Il 26enne Luigi Mangione si trova attualmente detenuto presso il carcere di Huntingson, in Pennsylvania, in attesa di essere estradato.

Una volta giunto a New York, si troverà imputato in un processo con l’accusa di omicidio di secondo grado.

Mangione è detenuto nell’ala di massima sicurezza dell’istituto penitenziario, senza alcun contatto con gli altri carcerati.

Nonostante le fake news a riguardo, il giovane non ha mostrato alcun segno di instabilità e non è tenuto sotto osservazione per il rischio di un tentato suicidio.

L’omicidio del magnate della sanità

Luigi Mangione è accusato dell’omicidio di Brian Thompson, il numero uno dell’azienda assicurativa sanitaria Unite Healthcare.

Mangione, 26enne nato in una benestante e rilevante famiglia di origini italiane del Maryland, avrebbe compiuto l’omicidio come forma di vendetta per le iniquità del sistema sanitario statunitense.

Affetto fin da bambino da uno slittamento di alcune vertebre, la sua patologia si era aggravata negli ultimi anni a seguito di una caduta. Operatosi alla schiena, si sarebbe improvvisamente chiuso in sé stesso, allontanandosi da amici e familiari.

Il suo caso ha suscitato grande clamore nell’opinione pubblica, che – con una romanticizzazione del killer – vede in Mangione il vendicatore di un sistema ingiusto.