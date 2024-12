Luigi Mangione arrestato per l'omicidio del Ceo Brian Thompson, manifesto e fuga in bici: com'è stato fermato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per l’omicidio di Brian Thompson, Ceo di United Healthcare, tra le maggiori compagnie assicurative per la salute negli Usa, è stato arrestato Luigi Mangione. Si tratta di un 26enne di origini italiane, nato e cresciuto nel Maryland, fermato dopo sei giorni di caccia all’uomo grazie alla segnalazione di un dipendente di un fast food di Altoona, che lo ha visto in un bar.

Il manifesto di Luigi Mangione

“Questi parassiti se la sono cercata” e “Dovevo farlo“. Queste sono alcune delle frasi contenute nel manifesto di Luigi Nicholas Mangione, il 26enne di origini italiane arrestato in Pennsylvania perché ritenuto responsabile dell’omicidio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson. Nel manifesto di due pagine e mezza trovato addosso al giovane al momento dell’arresto è citata la United Healthcare per nome, con annotazioni sulle dimensioni della compagnia e su quanto denaro incassasse.

Stando a quanto riferito dal New York Times, che ha citato fonti di polizia, nelle pagine vengono criticate apertamente le compagnie assicurative sanitarie per aver fatto profitti sulla salute delle persone. Secondo gli investigatori, Luigi Mangione (così era conosciuto il giovane) potrebbe aver preso di mira il CEO del colosso delle assicurazioni sanitarie per come era stato trattato un proprio familiare che si era ammalato.

Fonte foto: ANSA

Un fermo immagine tratto da un video che mostra Luigi Mangione al tribunale della Pennsylvania.

L’omicidio di Brian Thompson e la fuga in bici di Luigi Mangione

In base alle prime ricostruzioni delle ultime settimane di vita di Luigi Mangione prima del 4 dicembre, riportate dall’agenzia Agi, è emerso che il ragazzo di origini italiane era arrivato a New York il 24 novembre e aveva alloggiato in un ostello nell’Upper West Side, dove era rimasto fino al 29, per poi tornare il giorno dopo e rimanerci fino alla vigilia del 4.

Proprio il 4 dicembre Brian Thompson è stato assassinato vicino all’hotel Hilton Midtown, dove era atteso a una convention di investitori.

Gli investigatori hanno riferito che il sospettato è fuggito dalla scena del crimine a piedi, prima di dirigersi in bicicletta a Central Park e poi salire su un autobus da un terminal nella parte nord della città che collega New York agli stati circostanti.

Nei giorni scorsi nessuno aveva segnalato la somiglianza tra le foto del killer di Brian Thompson e Luigi Mangione.

Chi è Luigi Mangione

Luigi Nicholas Mangione ha 26 anni, è nato e cresciuto nel Maryland ma ha origini italiane. Ingegnere brillante, è un anticapitalista e attivista contro il cambiamento climatico. Sarebbe anche un grande ammiratore dell’Unabomber americano.

Rampollo di una famiglia benestante del Maryland (immobiliaristi proprietari di resort, una radio e alcune case di cura per anziani), pare che avesse interrotto da tempo i rapporti con i suoi parenti.

Proprio la famiglia di Luigi Mangione ha rilasciato una dichiarazione congiunta, riportata dall’Agi, in cui afferma di essere “scioccata e devastata dall’arresto di Luigi”.