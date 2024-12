Omicidio Brian Thompson a New York, pubblicate le foto del killer: il dettaglio delle scritte sui proiettili

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Novità sull’Omicidio di New York. Il dipartimento di polizia della città (Nypd) ha pubblicato sui social le prime immagini del presunto killer di Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare ucciso con alcuni colpi di pistola al petto in centro a Manhattan e in pieno giorno il 4 dicembre. Ritrovate tre scritte sui proiettili che lo hanno colpito: “Deny, depose, defend”.

Il viso del killer

Dopo 24 ore dall’omicidio di Brian Thompson, Ceo di United Healthcare, in pieno centro a Manhattan, la polizia di New York è riuscita a trovare alcune immagini che ritraggono il presunto assassino a volto scoperto.

I pochi frame di una telecamera di sicurezza sono stati diffusi sui social network. La polizia ha promesso una ricompensa di 10mila dollari per chiunque riesca a fornire informazioni utili alla cattura dell’uomo.

Fonte foto: ANSA I rilievi della polizia sul luogo dell’omicidio

“Sono di seguito riportate le foto di una persona informata sui fatti e ricercata per essere interrogata in merito all’omicidio avvenuto in centro a Manhattan il 4 dicembre” recita il post. Secondo gli investigatori, si sarebbe trattato di un atto deliberato.

L’omicidio di Brian Thompson

Nella mattinata americana del 4 dicembre un uomo ha sparato a Brian Thompson, amministratore delegato (ruolo identificato con la sigla Ceo in inglese) di United Healthcare, un’azienda di assicurazioni sanitarie.

L’agguato è stato interamente ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. L’assassino, dopo aver sparato a Thompson in una delle zone più centrali di New York, è fuggito lungo la Sixth Avenue.

Al momento le indagini sono però riuscite soltanto a risalire al volto dell’assalitore. Manca ancora il nome e soprattutto un movente che possa aver portato l’uomo ad uccidere Thompson.

Le scritte sui proiettili

Uno dei pochi indizi in mano alla polizia di New York sarebbero alcune scritte rinvenute sui proiettili che hanno ucciso Thompson: deny (negare), defend (difendere) e depose (deporre, in senso legale).

Per il momento gli investigatori non hanno avanzato pubblicamente nessuna ipotesi sul significato di questo messaggio, ma in molti hanno notato la somiglianza con un libro: “Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It” (Ritardare, negare, difendersi: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa puoi farci).

Due delle prime tre parole corrispondono a quelle trovate sui proiettili e l’autore, il professore Jay M. Feinmann, esperto di assicurazioni sanitarie, criticava duramente il sistema sanitario e assicurativo americano all’interno di questo saggio.