Sciopero aerei e voli a rischio domenica 15 dicembre, l'elenco dei garantiti e quelli cancellati

Domenica 15 dicembre è un giorno nero per i trasporti: stavolta tocca allo sciopero degli aerei che coinvolge, per 4 ore dalle 13:00 alle 17:00, controllori di volo e operatori aeroportuali appartenenti ad alcuni sindacati. La sola Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 37 voli, di cui 33 nazionali e 4 internazionali. Milano Linate e Roma Fiumicino sono gli aeroporti più colpiti.

Le motivazioni dello sciopero aereo

Lo sciopero coinvolge il personale di Enav, Techno Sky e Airport Handling che aderisce ai sindacati Rsa Fast, Confsal Av, Osp Ugl-Ta, Flai Trasporti e Servizi.

L’agitazione di 4 ore è stata indetta in segno di protesta contro le condizioni lavorative nel settore aereo, e in particolare a causa degli stipendi ritenuti insufficienti, dei turni di lavoro giudicati eccessivamente penalizzanti e per il massiccio ricorso a contratti precari e ai contratti d’appalto.

Ma viene denunciata anche la carenza di adeguate misure per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. L’agitazione si inserisce nell’ambito del fitto calendario degli scioperi di dicembre 2024, per alcuni dei quali il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto con lo strumento della precettazione.

I voli garantiti il 15 dicembre

Lo sciopero, come anticipato, è stato indetto solo da alcuni lavoratori di alcuni sindacati ma creerà comunque un effetto domino costituito da cancellazioni e ritardi.

Prima di mettersi in viaggio si consiglia di controllare lo stato del proprio volo sul sito del relativo vettore. In alternativa è possibile contattarne il call center. Alcuni operatori hanno proceduto a informare i passeggeri tramite mail ed sms. Anche in caso non si siano ricevute comunicazioni, è comunque consigliato effettuare un controllo prima di mettersi in viaggio.

L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha stilato un elenco dei voli garantiti durante lo sciopero aereo del 15 dicembre, sia nazionali che internazionali.

I voli cancellati causa sciopero

Alcuni vettori consentono di cambiare prenotazione gratuitamente. Ita Airways, ad esempio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, permette di cambiare la prenotazione senza penali. Possibile anche chiedere il rimborso del biglietto, ma unicamente se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari a 5 ore o maggiore.

Il rimborso va chiesto entro il 20 dicembre, chiamando il numero 0685960020 o contattando l’agenzia di viaggi che ha fatto da intermediaria. Qui l’elenco dei voli cancellati da Ita Airways.