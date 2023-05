Schianto in moto in un canale a Besenzone: un uomo di 57 anni muore in ospedale, l'amico è in gravi condizioni

Ennesimo incidente mortale per le strade. Nel pomeriggio di sabato 13 maggio, due amici di 53 e 57 anni erano rimasti coinvolti in un incidente mentre viaggiavano in moto nel comune di Besenzone. Trasportati d’urgenza in ospedale, uno dei due è deceduto nella notte.

L’incidente in moto

Nel tardo pomeriggio del 13 maggio, due uomini, due amici di 57 e di 53 anni, stavano viaggiando a bordo di una moto Triumph Rocket a Besenzone, in provincia di Piacenza.

Da via Sant’Omobono, si stavano dirigendo verso Fiorenzuola.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Besenzone, in provincia di Piacenza, dov’è avvenuto l’incidente

Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, sono finiti fuori strada, andando a sbattere contro un manufatto in cemento.

I due sono stati sbalzati dalla moto. Il 53enne, che guidava il mezzo, è finito sull’asfalto, mentre il 57enne, seduto nel sellino posteriore, nel canale al lato opposto della carreggiata.

I soccorsi e il decesso

I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivate l’ambulanza della Pubblica di Cortemaggiore, l’auto infermieristica di Fiorenzuola e del 118 di Roveleto di Cadeo, così come i vigili del fuoco di Fiorenzuola.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Monticelli, che hanno provveduto al sequestro del mezzo.

Le condizioni dei due feriti sono apparse immediatamente molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso da Parma, insieme all’Elipavullo.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Parma con l’eliambulanza e l’Elipavullo giunti sul posto.

Nella notte tra sabato 13 maggio e domenica 14 maggio, il 57enne è poi deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Altro incidente in moto

Nella stessa giornata del 13 maggio, un altro incidente in moto aveva portato alla morte di un uomo di 43 anni a Brindisi.

L’uomo viaggiava in sella ad uno scooter, quando sarebbe andato a sbattere contro i New Jersey, la barriera centrale che divide le due corsie.

In quel caso, l’uomo sarebbe morto sul colpo, tanto che i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.