Muore una donna di 74 anni ricoverata in ospedale a Roma dopo lo scontro tra due auto in zona Centocelle

Un giorno in ospedale prima di morire. È successo a Graziella Tiburzi, la donna di 74 anni, che ha perso la vita in ospedale in seguito a un incidente stradale verificatosi nel quartiere Centocelle di Roma lo scorso 8 maggio. La 74enne è deceduta a distanza di 24 ore dal suo ricovero a causa delle ferite riportate dopo il sinistro stradale in cui due auto si sono scontrate.

Lo scontro in zona Centocelle

Il terribile incidente si è verificato lunedì 8 maggio nella periferia est della Capitale dove due auto si sono scontrate nel quartiere Centocelle.

Più precisamente, l’incidente è avvenuto in via Giacomo Bresadola, a ridosso dell’incrocio con via Filippo Smaldone.

Fonte foto: Tuttocittà.it Centocelle, il quartiere di Roma dove è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita la donna

Al momento, l’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di risalire alle cause alla base della morte della 74enne.

L’impatto frontale tra le due auto

Stando alle informazioni diffuse, lo scontro avrebbe coinvolto due auto: una Opel Corsa e una Renault Megane.

Alla guida della prima c’era proprio Graziella Tiburzi, mentre al volante della seconda ci sarebbe stata un’altra donna di 54 anni che, dopo l’impatto, si sarebbe fermata per prestare soccorso alla 74enne.

Al momento dello scontro, la 74enne stava percorrendo via Giacomo Bresadola dove poi si sarebbe scontrata frontalmente con la Renault.

A causa dello scontro, inoltre, i due mezzi hanno urtato contro altre auto parcheggiate nella zona in cui è avvenuto il sinistro.

Il decesso in ospedale

Al momento dell’arrivo del 118, i soccorritori hanno subito notato le gravi condizioni della donna. La 74enne, infatti, è stata immediatamente trasportata in codice rosso presso il Policlinico Umberto I.

I medici avrebbero riscontrato ferite gravi e traumi che, dopo 24 ore dal suo arrivo in ospedale, avrebbero causato la morte della donna.

Adesso, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente, il copro della 74enne attende di essere sottoposto all’esame autoptico.

