Morta dopo 32 anni passati in coma per un incidente d'auto nel Vicentino: la storia di Miriam Visintin

Era entrata in coma alla vigilia di Natale del 1991 in seguito a un incidente d’auto, dal quale non si è più svegliata: Miriam Visintin è morta dopo 32 anni di stato vegetativo all’ospedale di Bassano del Grappa, San Bassiano, dove è stata ricoverata due mesi fa, per un versamento pleurico. Il suo cuore ha dato l’ultimo battito dopo due arresti cardiaci. Al suo fianco fino alla fine il marito, Angelo Farina.

Muore dopo 32 anni di coma

La 57enne originaria di Riese Pio X, nel Trevigiano, ha trascorso tutti questi anni prima nella residenza per anziani “La Madonnina”, per poi essere trasferita nell’ultimo periodo all’istituto Casa Sturm.

“Sono contento per lei, finalmente è lassù in pace e in paradiso – ha detto il coniuge al ‘Corriere della Sera’ – Penso abbia sofferto molto in questi anni. Eravamo sposati da solo un anno e mezzo, quando è avvenuta la tragedia. Eravamo giovani e avevamo tantissimi progetti. Lei amava molto i bambini. Il destino è stato crudele con lei, troppo crudele. Non si meritava tutto questo. Continuo a dirlo e continuerò a dirlo anche in futuro”.

“Voglio ringraziare in modo speciale le sorelle di Miriam, Rosanna e Carmen, i cognati e la mamma Maria, che in questi anni hanno fatto davvero tanto” ha aggiunto il marito Angelo, che è stato accanto alla moglie per tutti i questi anni fatta eccezione esclusivamente per il periodo della pandemia.

L’incidente

Miriam Visentin e Angelo Farina si erano sposati ed erano andati a vivere insieme a San Giuseppe di Cassola, comune in provincia di Vicenza, nel giugno del 1990, circa un anno prima dell’incidente che ha fatto piombare la donna in un sonno senza risveglio.

Il 24 dicembre del 1991, Miriam perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e si schianta contro un pilastro al lato della carreggiata a Casoni di Mussolente, sempre nel Vicentino.

La donna rimane incastrata e per tirarla fuori dall’abitacolo accartocciato serve l’intervento dei Vigili del Fuoco: verrà ricoverata con lesioni gravi e finirà in coma.

“Quello che mi ha colpito molto – ha commentato Aldo Maroso, sindaco di Cassola – oltre alla tragedia di una vita vegetativa durata 31 anni, è la la vicinanza del marito, perpetuata in gesti d’amore quotidiani per tanto tempo. Non so quanti sarebbero capaci di tanto. In un mondo molto concentrato sull’io, questo esempio dà motivo di credere che l’umanità esiste ancora”.