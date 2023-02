Alatri, Thomas Bricca è clinicamente morto: è in coma irreversibile, era stato ferito alla testa in un agguato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Thomas Bricca è clinicamente morto. Il 18enne di Alatri, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola, non si sveglierà. I sanitari hanno fatto sapere che è in coma irreversibile: di fatto, non c’è attività cerebrale.

L’annuncio dell’ospedale: “Clinicamente morto”

In una nota, diramata dall’ospedale San Camillo di Roma dove Thomas Bricca era ricoverato, si legge che il giovane era “in gravissime condizioni per una lesione celebrale imponente da colpo d’arma da fuoco, in condizioni stabili con presenza di minima attività elettroencefalografica residua“,

Nella mattina di mercoledì 1° febbraio, però, “ripetendo il controllo elettroencefalografico” è stato notato che il 18enne “ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto per assenza di attività elettrica cerebrale“.

Fonte foto: ANSA Il primo sopralluogo dei carabinieri ad Alatri dopo l’agguato al 18enne Thomas Bricca, il 31 gennaio

“Trattandosi di paziente clinicamente morto – conclude la nota – si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione della morte, come prescritto dalla legge”.

Lo sfogo del padre

Martedì 31 gennaio, alle 6:02 del mattino, Paolo Bricca, padre di Thomas, aveva pubblicato su Facebook un post contro gli assassini del figlio: “Figli di p****** mi avete spezzato il cuore, bastardi tossici di m****. Dio perdona, io no, bastardi“.

Nuovo sopralluogo dei carabinieri

Intanto, i carabinieri hanno deciso di effettuare un nuovo sopralluogo ad Alatri, nella zona in cui è avvenuto l’agguato di cui è rimasto vittima Thomas Bricca, lunedì 30 gennaio.

I militari del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche, stanno effettuando ulteriori rilievi per chiarire l’esatta dinamica: al momento, secondo l’Ansa, mancherebbero i bossoli dei colpi esplosi dai killer in sella allo scooter.

Si pensa che la pistola sia un revolver o una semiautomatica.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, citate sempre dall’Ansa, gli autori sarebbero stati identificati, ma non interrogati né fermati.