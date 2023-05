Grave incidente stradale a Brindisi, con la moto finisce contro la barriera New Jersey: morto un uomo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente stradale mortale a Brindisi. Un motociclista è morto in seguito ad uno schianto avvenuto lungo la statale 379 che collega Brindisi a Bari. Per cause da accertare, l’umo sarebbe finito con la moto contro la barriera centrale della strada.

Incidente mortale a Brindisi

Secondo quanto riporta BrindisiReport, l’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 13 maggio, attorno alle 12,30, sulla circonvallazione di Brindisi.

Il sinistro si è verificato lungo la carreggiata nord, in direzione Bari, all’altezza dell’uscita per Taranto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla circonvallazione di Brindisi in direzione Bari

Moto con la barriera New Jersey

A perdere la vita nell’incidente è stato un uomo di 43 anni, secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia. L’esatta dinamica di quanto avvenuto non è ancora chiara.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in sella ad uno scooter quando sarebbe andato a sbattere contro i New Jersey, la barriera centrale che divide le due corsie. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

L’uomo sarebbe morto sul colpo, i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Disagi al traffico

Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. L’incidente ha avuto notevoli ripercussioni sulla circolazione stradale nella zona.

La circonvallazione è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, provocando code e incolonnamenti sulla viabilità alternativa.