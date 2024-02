Sangiovanni rinvia concerto al Forum di Assago e uscita del disco: "Non sono felice", come chiedere rimborso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sangiovanni si ferma. Il cantante ha rinviato il concerto al Forum di Assago previsto per il 5 ottobre e l’uscita del suo prossimo album Privacy a data da destinarsi. Per i fan che avevano già prenotato disco e biglietti pronti i rimborsi.

Sangiovanni si ferma dopo Sanremo 2024

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è” si apre così il post con cui il cantante Sangiovanni annuncia che il suo concerto al Forum di Assago del 5 ottobre prossimo e il suo album Privacy saranno rimandati.

L’artista arriva da un penultimo posto a Sanremo, ma ha tenuto a chiarire che non è questa la causa della pausa: “A scanso di equivoci classici da web, non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio” ha scritto.

Sangiovanni a Sanremo

Nel messaggio ai suoi fan, Sangiovanni dice di non avere le energie fisiche e mentali per portare avanti il progetto musicale che ha cominciato. Si dovrebbe trattare, stando a quanto detto dal cantante, di una pausa momentanea.

Come ottenere i rimborsi per i biglietti

Nelle stories di Instagram, Sangiovanni ha spiegato ai fan come avere il rimborso sia per l’album già prenotato, sia per i biglietti dell’attesissimo concerto al Forum di Assago del 5 ottobre 2024.

Per quanto riguarda il disco, il cantante indica a chi lo avesse prenotato di fare riferimento al customer service del circuito di vendita dal quale lo hanno acquistato. Per quanto riguarda invece gli album comprati sullo Shop Sugar Music, i rimborsi saranno automatici.

Anche per il concerto di Assago, bisognerà passare dai servizi per i clienti dei circuiti di vendita. In questo caso però, bisognerà muoversi relativamente in fretta, dato che si avranno solo 30 giorni per chiedere il rimborso.

La solidarietà dei colleghi

Sotto al post di Instagram di Sangiovanni, diversi suoi colleghi hanno lasciato un messaggio di sostegno al cantante per il momento che sta passando: “Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve. Hai un coraggio non da tutti, stai dimostrando di credere nella tua roba più di chiunque altro” ha scritto Madame.

“Te l’ho sempre detto, il tuo è un talento cristallino, indiscutibile, non si esaurirà mai col tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda” ha continuato la cantante. Messaggi di incoraggiamento anche, tra gli altri, da Alessandra Amoroso, Diodato e Alfa, che hanno partecipato con lui a Sanremo 2024.