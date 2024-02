Angelina Mango all'Eurovision dopo Sanremo 2024? La risposta: "Rappresenterò l'Italia, ma non me l'aspettavo"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Angelina Mango ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo e, come tutti i vincitori della kermesse, ha diritto a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Svezia.

Ma la cantante 22enne di Maratea volerà a Malmœ? A fugare ogni dubbio è stata la stessa artista in conferenza stampa.

Angelina Mango all’Eurovision

Presente in sala stampa all’Ariston Roof in compagnia di Geolier e Annalisa, Angelina Mango è stata accolta da un caloroso applauso dei giornalisti. E non sono mancate le domande sull’Eurovision Song Contest che si terrà in Svezia in primavera.

E Angelina, come già successo negli anni passati a Mengoni, Blanco e Mahmood e i Maneskin, ha voluto esprimersi sulla partecipazione proprio in conferenza.

Sì, lo voglio. Rappresenterò l’Italia all’Eurovision

Ma volare a Malmœ non era scontato per Angelina Mango: “Non mi aspettavo neanche di essere tra i partecipanti di questo Festival. Mi sono goduta a pieno la settimana, quella che è stata la migliore della mia vita. Ho cercato di vivere tutto come carica e come forza e non come pressione”.

Fonte foto: ANSA Angelina Mango dopo la vittoria a Sanremo 2024

E sulla possibilità di cambiare il testo della sua canzone in inglese, o cantare in futuro in un ‘altra lingua, la vincitrice del Festival è stata chiara: “Non escludo nulla, in generale nella vita”.

Quando sarà l’Eurovision in Svezia

Il prossimo Eurovision Song Contest si terrà in Svezia, dato che la precedente edizione è stata vinta da Loreen.

La kermesse si terrà a Malmœ dal 7 all’11 maggio 2024 e vede già la conferma di 21 partecipanti, compresa Angelina Mango.

La risposta alle polemiche delle cover

Angelina nel corso della conferenza stampa ha risposto anche alle domande sulle numerose polemiche della settimana, dai fischi a Geolier per la serata cover vinta al risultato del televoto.

“Con la cover ho cercato di rendere omaggio con rispetto. Avendo vissuto questa esperienza in maniera molto istintiva e concentrandomi su quello che stavo facendo, non ho seguito le polemiche” ha detto la 22enne.

La vincitrice ha poi ribadito il suo pensiero: “Non ho vissuto questo Festival come una competizione, non ho pensato alla classifica. Io sono contentissima che i miei colleghi abbiamo delle canzoni che ascolteremo per tantissimo tempo, mi piace condividere con loro questa fortuna“.