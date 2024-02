Geolier domina il televoto a Sanremo 2024 ma vince Angelina Mango: ecco perché è arrivato secondo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Angelina Mango ha vinta la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La serata finale di Sanremo 2024 si è conclusa con ascolti record – share del 74,1% e 14,3 milioni di spettatori – ma non sono mancate le polemiche. A partire dai fan di Geolier, delusi per la sua mancata vittoria: il rapper napoletano ha dominato al televoto prendendo oltre il 60% delle preferenze, ma è arrivato secondo dietro Angelina Mango nella classifica finale. Ecco perché.

Geolier domina il televoto a Sanremo 2024

Al televoto il vincitore del Festival di Sanremo 2024 è stato Geolier con il brano I p’ me, tu p’ te. Come era successo anche nella serata delle cover, il rapper napoletano ha dominato nel voto degli spettatori a casa, prendendo oltre il 60% delle preferenze.

Staccatissimi tutti gli altri cantanti in gara, a partire da Angelina Mango che con La noia ha preso il 16,1%. Poi Ghali con Casa mia all’8,3%; Annalisa con Sinceramente all’8% e Irama con Tu no al 7,5%.

Un risultato netto, che però non è bastato a Geolier per vincere la 74esima edizione del Festival: il rapper si è dovuto accontentare del secondo posto.

Perché Geolier è arrivato secondo

Geolier è arrivato secondo a Sanremo 2024 perché il televoto è solo una delle componenti che determinano la classifica finale.

La classifica finale viene stilata in base ai voti di tre diverse giurie: il televoto “pesa” per il 34%; il voto della sala stampa per il 33%; il voto della giuria delle radio per un altro 33%. Quindi la somma dei voti degli esperti pesa molto di più di quello del pubblico da casa, che vale solo un terzo.

Sono state quindi le giurie della sala stampa e delle radio a ribaltare il verdetto del televoto e consegnare la vittoria ad Angelina Mango.

Alla fine Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il 40,3% delle preferenze totali, davanti a Geolier con il 25,2%. Al terzo posto Annalisa con il 17,1%, poi Ghali con il 10,5% e Irama al quinto posto con il 6,9%.

Il precedente del 2019

Non accade molto spesso che ci sia un distacco così netto tra il voto dei telespettatori e quello degli esperti: l’ultima volta è successo nel 2019 con Mahmood e Ultimo.

Ultimo aveva vinto il voto da casa con il 46,5% delle preferenze, mentre Mahmood si era fermato al 14,1%. A vincere Sanremo con Soldi è stato però quest’ultimo: sommando il voto delle tre giurie Mahmood vinse con il 38,9% davanti a Ultimo con il 35,6%.

Allora però il peso delle tre giurie era diverso: il televoto valeva per il 50%, il voto della sala stampa per il 30% e il voto della giuria d’onore per il 20%.