San Teodoro, ragazzo di 22 anni trovato morto dentro un pozzo insieme al cane: l'ipotesi sulla tragedia

Tragedia a San Teodoro, in provincia di Sassari, dove un 22enne è stato trovato morto dentro un pozzo con il suo cane. Il corpo è stato rinvenuto nel corso della mattina di lunedì 9 gennaio, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia preoccupata per il mancato rientro a casa. La giovane vittima era uscita per fare una passeggiata nella campagna in località Lutturai, dove era solita recarsi proprio con il cane.

Il recupero del corpo

La segnalazione ai carabinieri è arrivata intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti oltre ai militari anche i Vigili del fuoco, i sommozzatori e i soccorritori del 118. Quando il ragazzo è stato ritrovato non c’era ormai già più nulla da fare.

Il suo corpo, insieme al cane senza vita, è stato recuperato dal pozzo, profondo cinque metri e con tre metri d’acqua, diverse ore dopo l’allarme. Intorno alle 15 il magistrato di turno ha autorizzato la consegna della salma ai familiari.

Fonte foto: ANSA Alcuni mezzi dei Vigili dei fuoco intervenuti sul luogo della tragedia

L’ipotesi sulla tragedia

Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe tuttavia essersi trattato di un fatale incidente.

L’ipotesi più accreditata è che il 22enne si sia sporto nel pozzo nel tentativo di salvare il suo cane caduto dentro accidentalmente, e abbia poi perso l’equilibrio finendo a sua volta nella cavità. Sia il giovane che l’animale sarebbero infatti morti annegati.

Chi era la vittima

Il ragazzo deceduto si chiamava Danilo Sulas. La notizia della sua morte ha lasciato nel lutto l’intero paese di San Teodoro. Come riportato da ‘Gallura Oggi’, il 22enne era appassionato di moto ed era molto conosciuto tra i cittadini.