Anziano morto in un tombino: rimasto incastrato con la testa e annegato mentre lo ispezionava

Un anziano ha messo la testa in un tombino ed è morto annegato.

La tragedia è avvenuta nel comune di Castel di Lama, piccolo centro a 20 minuti d’auto da Ascoli Piceno. L’uomo, un 83enne, si trovava nella sua proprietà in contrada San Silvestro e per motivi non ancora chiariti aveva deciso di ispezionare un tombino di deflusso delle acque.

Sollevata la grata, l’anziano si è inginocchiato e si è abbassato per infilare la testa all’interno del tombino. L’uomo a questo punto è annegato in una pozza di acque reflue alta appena 30 centimetri.

I soccorsi sono stati chiamati dai familiari che non trovando più il congiunto lo hanno cercato e lo hanno infine trovato con la testa incastrata nel tombino.

Già morto all’arrivo dei sanitari

L’anziano non dava segni di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Fonte foto: ANSA

Ignota la dinamica della tragedia

Non si sa per quale motivo l’anziano, le cui iniziali sono D.C., abbia ispezionato il tombino. E non si conosce la dinamica esatta della tragedia. L’uomo potrebbe forse avere avuto un malore, oppure potrebbe essere stato stordito dai miasmi. O forse si è semplicemente sbilanciato e gli sono mancate le forze per tirarsi su e trarsi in salvo.

Un altro anziano morto a Rimini

Solo la settimana scorsa si è verificato un caso simile. A Rimini un anziano di 77 anni è morto in un pozzo all’interno del giardino di casa sua.

A dare l’allarme al 118 è stata la badante, che non vedendolo rientrare lo ha cercato e ha trovato il tombino del pozzetto aperto.

Pozzetto che la famiglia utilizza per irrigare il giardino. L’uomo soffriva di demenza senile. Non si sa se il gesto sia stato volontario o se la morte sia il risultato di un tragico incidente.