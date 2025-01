Silvia Albano sfida Meloni su Almasri dopo i Cpr in Albania: chi è la giudice di Magistratura Democratica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Chi eletto non può fare come vuole”. Così in una rara apparizione in tv la giudice Silvia Albano ricorda i fondamenti dell’ordinamento democratico parlando dell’indagine che coinvolge la premier Giorgia Meloni sul caso della liberazione del generale libico Almasri. La presidente di Magistratura Democratica che ha scritto la prima sentenza sui Cpr in Albania parla anche della riforma della giustizia e delle minacce di morte ricevute.

La giudice Silvia Albano a Piazzapulita

Silvia Albano, la giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma che lo scorso ottobre annullò i trattenimenti dei primi migranti in Albania, è stata ospite di Corrado Formigli nella puntata di giovedì 30 gennaio di Piazzapulita su La7.

La giudice, che è anche presidente nazionale di Magistratura Democratica, la corrente progressista delle toghe, ha parlato del caso Almasri, della riforma della giustizia e del rapporto tra politica e magistratura.

Fonte foto: ANSA La giudice Silvia Albano

Meloni e il caso Almasri

Formigli ha mostrato l’attacco lanciato dalla premier Giorgia Meloni ai giudici, accusati di voler governare al posto dell’esecutivo.

Albano ha replicato ricordando il principio base della separazione dei poteri: “La Costituzione prevede l’indipendenza dei magistrati perché siano garanti della legalità, anche garanti della legalità delle azioni di governo”.

“Non è che se qualcuno viene eletto può fare come vuole – ha spiegato la giudice – ci sono diritti fondamentali che sono inviolabili, e la magistratura sta lì a garantirli”.

Le minacce di morte

Sul tema dei rapporti tra politica e toghe si è parlato anche degli attacchi, sempre più violenti, lanciati negli ultimi mesi da esponenti del governo e della maggioranza di destra a una parte della magistratura, accusata di essere politicizzata.

La giudice Albano vive attualmente sotto sorveglianza per le minacce ricevute dopo la sentenza sui Cpr in Albania.

“Faccio il mio lavoro seriamente come sempre. Ma la violenza verbale specialmente in Parlamento mi ha turbato – ha raccontato – perché di fronte ad essa poi si scatenano i matti che si sentono legittimati a fare qualche azione”.

Chi è la giudice di Magistratura Democratica

Padovana, 63 anni, Silvia Albano è giudice al Tribunale di Roma, nella sezione immigrazione.

Presidente dal 2023 di Magistratura Democratica, la corrente progressista dell’ordine professionale, nel 2020 si era candidata alla guida dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), il sindacato di categoria.

È stata uno dei giudici che che hanno deciso di non convalidare il trattenimento dei migranti in Albania, bloccando di fatto il progetto voluto dal governo Meloni.