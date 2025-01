Carlo Conti e i Duran Duran super ospiti di Sanremo 2025, il ritorno 40 anni dopo l'infortunio di Simon Le Bon

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È ufficiale: i Duran Duran saranno i superospiti della terza puntata di Sanremo 2025. Un ritorno a 40 anni esatti da quell’esibizione del 1985 in cui cantarono “The Wild Boys”, uscita l’anno prima. Un’esibizione storica perché poco dopo la band si prese una pausa e fece un “rimpasto” dei componenti. L’annuncio in merito alla loro presenza al Festival è stato fatto da Carlo Conti durante il Tg1.

Duran Duran alla terza serata di Sanremo

“Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo, perché dopo 40 anni torneranno all’Ariston, il giovedì sera, i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri, oggi e domani, band senza tempo. Ospiti internazionali graditissimi della terza serata“.

Così Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo, ha dato l’annuncio. Conti ha aggiunto che il gruppo capitanato da Simon Le Bon stupirà il pubblico “con effetti speciali”.

Si tratta della terza grande sorpresa del Festival che prenderà il via martedì 11 febbraio, dopo il passo indietro di Emis Killa e dopo l’annuncio che Fedez canterà “Bella stronza” insieme a Marco Masini durante la serata cover.

I Duran Duran a Sanremo 1985

Nel 1985, in quella 35esima edizione di Sanremo condotta da Pippo Baudo, ebbero luogo scene di isteria come non se ne vedevano dai tempi dei Beatles.

L’Hotel Royal dove alloggiava la band era presidiato da polizia e security. File di adolescenti urlanti e piangenti armate di macchina fotografica e speranze erano pronte a immortalare i loro beniamini, e in particolare il frontman Simon Le Bon.

Nello stesso anno era uscito il romanzo “Sposerò Simon Le Bon” di Clizia Gurrado, dal quale venne subito tratto l’omonimo teen movie. Si trattò di un vero e proprio inno generazionale.

Simon Le Bon ingessato sul palco di Sanremo

A Sanremo 1985 Simon Le Bon non si presentò al massimo della forma: il cantante era finito all’ ospedale per una caviglia lussata proprio in Liguria. Poi, al momento dell’esibizione, arrivò sul palco con le stampelle e il piede ingessato.

All’epoca, la formazione che fece girare la testa a una generazione di ragazzine era composta da Simon Le Bon, John Taylor, Andy Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor.

I Duran Duran tornarono a Sanremo anche nel 2008, per la 58esima edizione, ma le scene di isteria adolescenziale si erano ormai mitigate.