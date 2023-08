Salvini nega lo scioglimento ghiacciai causato dal cambiamento climatico: "Sono cicli". Smentito dagli studi

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

I ghiacciai si sciolgono? Sono cicli, il cambiamento climatico non c’entra. È questa la teoria di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, smentita però dagli studi scientifici. Domenica 30 luglio, alla Festa della Lega a Cervia, in Emilia-Romagna, ha dichiarata di tenerci all’ambiente, avendo due figli, ma che si debba studiare “un pochino di storia” perché i ghiacciai non si sciolgono “se Capezzone sgasa con la sua Golf biturbo”, ma perché l’arretramento rientra in cicli.

Cosa ha detto Salvini sui ghiacciai

L’assist per una riflessione sul tema dell’ambiente è arrivata dall’ex deputato e giornalista Daniele Capezzone, sul palco della Festa della Lega a Cervia per intervistare Matteo Salvini.

Alla domanda se il Governo “non rischia di concedere troppo alla narrazione dell’apocalisse?”, il ministro ha risposto citando Massimo Troisi: “‘Ricordati che devi morire’. Alla terza volta lui disse ‘Mo’ me lo segno’. Fa caldo, indubbiamente fa caldo. D’estate fa caldo, d’inverno fa freddo. Sono cose a cui siamo abituati, però io non sottovaluto nulla. Lascio però che siano gli scienziati a parlare, i fisici, i meteorologi, gli ingegneri, gli esperti di clima, non ci sia il dibattito (…). Io ho due figli, figurati se non ci tengo all’ambiente in cui cresceranno, all’aria, all’acqua, alla salute, ai ghiacciai, alla pulizia degli oceani. Ma ci tengo anche alla vita e al lavoro di donne e uomini (…)”.

Quindi il passaggio sui ghiacciai, nel video qui sopra: “La Romagna è la mia seconda casa, ma io adoro la montagna (…) e quando vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno… certo che ci vai a pensare, di cercare di capire cosa fare. Poi studi un pochino di storia e sono cicli. Non è che perché Capezzone sgasa con la sua Golf biturbo che c’è il ghiacciaio dell’Adamello che arretra. Ci sono cicli storici”.

Il ghiacciaio dell’Adamello

Il giorno dopo le parole di Salvini, l’Università degli Studi di Brescia e gli atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus), Legambiente, Comitato Glaciologico Italiano e Club Alpino Italiano, nell’ambito della quinta edizione del Climbing for Climate (Cfc), sono tornati sui ghiacciai del gruppo dell’Adamello a quattro anni dalla prima edizione dell’evento.

L’obiettivo è aggiornare il monitoraggio dell’avanzamento della fusione dei ghiacciai e lanciare un appello a cittadini e istituzioni per potenziare il contrasto alla crisi climatica ed ecologica e alla perdita di biodiversità, con particolare riferimento agli ambienti alpini e montani.

Altro che cicli storici: secondo i modelli matematici sviluppati dai ricercatori, ai rilievi glaciologici e alle proiezioni dei modelli climatici globali, il ghiacciaio dell’Adamello, il più grande ghiacciaio italiano (15 chilometri quadrati di superficie), scomparirà del tutto entro la fine del secolo, ma per buona parte entro i prossimi due decenni, per effetto del riscaldamento globale. Del volume di 870 milioni di metri cubi di ghiaccio rilevato a fine millennio, se ne è fuso oltre la metà.

Gli altri studi che smentiscono Salvini

L’Onu, attraverso l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ha certificato che un gigantesco cubo di ghiaccio, largo 7 chilometri e pesante 300 miliardi di tonnellate, si scioglie ogni anno: inoltre, ha stimato che per le Alpi europee i ghiacciai scompariranno in gran parte entro il 2100. Addirittura fino al 90% con volumi di emissione alti (fino al 40% in uno scenario di bassa emissione”.

Numeri confermati anche dal Wwf.

Posizione sicuramente diversa quella di Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, che invece si smarca dal partito sui negazionisti.