Rubato a Napoli il computer di Clementino con dentro le canzoni: poliziotto fuori servizio arresta il ladro

Clemente Maccaro, noto come Clementino, è stato derubato a Napoli. La refurtiva, un computer contenente numerosi brani del rapper, è stata tempestivamente recuperata dai carabinieri che hanno arrestato l’autore del furto.

Disavventura a lieto fine per il rapper

Dunque, una disavventura ma con lieto fine. A spiegare i fatti è Fanpage.it che riferisce che il computer portatile è stato rubato dal furgone dell’artista che si trovava parcheggiato a Camposano (Napoli).

Grazie all’intervento di un poliziotto del commissariato di Ponticelli e a una pattuglia dei carabinieri, il pc è stato ritrovato e il responsabile della sottrazione è finito in manette.

Fonte foto: ANSA

Le ricerche

L’episodio è avvenuto nel corso della mattinata di mercoledì 30 agosto. Sempre come rivela Fanpage.it, l’agente protagonista del ritrovamento del computer, al momento del furto, era fuori servizio, ma si è comunque messo al lavoro dopo essere stato contattato da un conoscente che lo aveva informato del fatto.

Dopo che il ladro ha sottratto il pc dal furgone del musicista allontanandosi a piedi in direzione Cicciano, il poliziotto fuori servizio si è diretto sul posto e, lungo il tragitto, si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cicciano ed ha domandato supporto.

In possesso della descrizione del ricercato, gli agenti hanno iniziato a mettersi sulle sue tracce. Il ladro è stato presto individuato: si trovava in via Provinciale per Cicciano, all’incrocio con Francesco Siciliano.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Il sospettato, capendo di essere stato intercettato dalle forze dell’ordine, ha provato a darsi alla fuga ma è stato raggiunto e fermato. Ispezionato, è stato trovato in possesso dello zaino rubato con dento il computer di Clementino.

L’uomo è un 34enne di Nola che, da controlli a terminale, è risultato avere diversi precedenti di polizia, anche specifici. Il portatile, che conteneva materiale molto importate per l’artista, è stato restituito allo stesso Clementino dopo le formalità di rito.