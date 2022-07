Patente ritirata al rapper Clementino, sorpreso alla guida di un'auto a noleggio con un documento non valido

Guai per il rapper campano Clementino che nella serata di martedì 12 luglio 2022 è stato fermato a Ischia e ha subito il ritiro della patente. Per il cantante, al secolo Clemente Maccaro, l’accusa di essersi messo alla guida di un mezzo noleggiato con un documento non valido.

Patente ritirata a Clementino, cos’è successo

L’artista napoletano si trova sull’isola di Ischia, ospite di una manifestazione cinematografica e martedì sera, dopo essersi esibito in un noto locale del centro, si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici.

Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. Clementino ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. A quel punto , constatata l’infrazione, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di Clementino che è stato riaccompagnato in hotel da un taxi.

Documento non valido, cosa serviva

Una disavventura che poteva capitare davvero a tutti. Infatti non tutti sanno, e Clementino ne è la prova, che per guidare un veicolo Ncc serve una licenza particolare.

Per mettersi alla guida di questo tipo di auto serve un Certificato di Abilitazione Professionale (Cap) abbinato alla rispettiva patente. Ad esempio, per chi ha la patente di tipo B, serve un Cap di tipo B; chi ha una patente di tipo D, un Cap di tipo D e così via. Cap che viene conseguito, ovviamente, con un apposito esame

Da Ischia a Messina

Dopo una bella serata passata a Ischia, tra amici, divertimento e musica, è arrivata la conclusione con l’amaro in bocca per Clementino che però non ha potuto far altro che accettare di buon grado il ritiro della patente tornando in albergo in taxi.

Nelle ore successive al ritiro della licenza di guida il rapper napoletano ha lasciato l’isola per recarsi in Sicilia dove domenica 17 luglio 2022 ha fissato una tappa del suo tour. Il rapper andrà in scena a Messina, in un live in piazza che è pronto a coinvolgere tutti i cittadini peloritani.