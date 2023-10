Rottweiler precipita dal terzo piano a Roma su una donna incinta: 28enne ferita alla testa, morto il cane

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un rottweiler è caduto dal terzo piano di un’abitazione in pieno centro a Roma piombando in testa a una donna incinta che stava camminando per strada. La ragazza di 28 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma secondo il ‘Corriere della Sera’ non sarebbe in gravi condizioni. Il cane è morto nell’impatto al suolo dopo una caduta da circa 10 metri di altezza.

L’incidente

Il drammatico incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di venerdì 27 ottobre in via Frattina, nel centro della Capitale, sotto gli occhi di turisti, passanti e negozianti che hanno assistito all’incredibile scena. La padrona del rottweiler sarebbe scesa in strada attirata dal chiasso della folla che nel frattempo si era riunita attorno alla donna incinta, per dare soccorso a lei e al cane.

La ragazza che abita al terzo piano della palazzina è stata sentita dagli investigatori dei carabinieri, intervenuti sul posto anche con la sezione rilievi per svolgere una serie di accertamenti. Secondo per prime ipotesi, il cane potrebbe essere caduto dopo essersi arrampicato sul davanzale per inseguire dei gatti che sarebbero in casa. Volando dalla finestra ha travolto la 28enne incinta che stava passando sotto l’appartamento.

Fonte foto: ANSA Via Frattina a Roma dove il rottweiler è caduto dal terzo piano travolgendo una 28enne incinta

Le testimonianze

“All’inizio abbiamo sentito un botto forte e abbiamo creduto si trattasse di uno sparo” ha raccontato all’Adnkronos una commessa di un negozio di stampe.

“C’è stato un fuggi fuggi generale, noi ci siamo accovacciati dietro al bancone, convinti che si trattasse di un attentato. Poi abbiamo realizzato che in realtà era accaduto qualcos’altro” è stata la testimonianza.

“La ragazza, incinta, stava facendo una passeggiata con la madre e, credo, la sorella – ha detto ancora la commessa – appena abbiamo realizzato cosa fosse successo ci siamo precipitati in strada per soccorrerla. Ci siamo spaventati tantissimo, stava perdendo sangue dalle orecchie. Il cane, dopo averla colpita in testa, è praticamente rimbalzato sull’asfalto, dove è rimasto agonizzante per un’ora buona. Abbiamo chiamato diverse cliniche veterinarie per circa 50 minuti. Nessuno ci ha saputo aiutare, ci hanno detto che avremmo dovuto portare noi il cane in clinica, ma come si sposta un rottweiler ferito di 60 chili?”.

I soccorsi

Secondo quanto riportato da ‘Adnkronos’ la donna al secondo mese di gravidanza è stata soccorsa immediatamente e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

Sottoposta a stretto monitoraggio, avrebbe riportato la frattura di un orecchio e un sospetto trauma cranico: la paziente sarebbe fuori pericolo e anche i controlli sul feto hanno rilevato che il battito è regolare.