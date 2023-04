Patrizia La Marca morta sbranata dal rottweiler a Imperia: aveva 53 anni, il cane era del fratello

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È stata assalita mentre stava dando da mangiare al cane, che le si è rivoltato contro senza darle via di scampo. Patrizia La Marca, 53enne dirigente di un marchio della grande distribuzione, ha perso tragicamente la vita dopo essere stata azzannata da uno dei due rottweiler del fratellastro, che le aveva chiesto di occuparsi degli animali nella sua abitazione di Soldano, nell’entroterra della provincia di Imperia. La donna è morta in ospedale per le profonde ferite riportate. Lo riporta il Corriere della Sera.

Azzannata da un rottweiler: la vicenda

A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito la donna urlare aiuto. La 53enne sarebbe stata azzannata più volte dal cane del fratellastro che stava accudendo: come avrebbe fatto altre volte, si sarebbe avvicinata alla ciotola del rottweiler per dargli da mangiare, quando l’animale l’avrebbe aggredita.

Il primo ad accorrere sarebbe stato un vicino che ha cercato di tenere lontano con una scopa il molosso, legato con la catena insieme a una meticcia, in attesa dei soccorsi.

Quando il personale sanitario è arrivato insieme ai Vigili del Fuoco e i carabinieri, hanno trovato Patrizia sanguinante e il cane che continuava a ringhiarle contro, rendendo impossibile avvicinarsi per diverso tempo. Per questo un militare sarebbe stato costretto a sparare all’animale, ferendolo.

Azzannata da un rottweiler: i soccorsi

La Marca è stata portata in elisoccorso prima all’ospedale Saint Charles di Bordighera per tentare una prima rianimazione e successivamente è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Lì la donna è arrivata in condizioni disperate, con profonde ferite alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia. I medici l’hanno ricoverata cercando di fare il possibile per tenerla in vita, ma le conseguenze dei morsi subiti sarebbero state troppo gravi per riuscire a salvarla.

Azzannata da un rottweiler: ferito il cane

Il rottweiler, ferito, è stato sedato e preso in custodia dai veterinari Asl, che lo hanno trasportato a Sanremo per le cure del caso. Per ora verrà tenuto nel canile in attesa delle disposizioni del magistrato inquirente. Mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la tragedia e capire quale sia stata la causa scatenante dell’aggressione, dall’azienda sanitaria di Imperia hanno sottolineato che non ci saranno abbattimenti, in quanto !non sono più previsti dalla legge”. Il molosso sarà probabilmente affidato a un istruttore che ne tenti il recupero.