Roma, incidente mortale sulla via Tiberina: frontale tra auto, un morto e tre feriti. Traffico in tilt

Un automobilista è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale verificatosi sulla via Tiberina, a Roma. A perdere la vita è stato un uomo, le cui ferite riportate dopo l’incidente sono risultate fatali. A essere coinvolte sono state quattro auto, l’incidente ha mandato in tilt il traffico nella Capitale.

Incidente mortale sulla Tiberina

Il grave incidente si è verificato poco dopo le 14.30 sulla Tiberina, al confine tra il municipio XV e il comune di Riano, a Roma. Secondo quanto si apprende, il sinistro mortale sarebbe stato provocato dal frontale tra due auto che poi hanno impattato violentemente contro altre due vetture.

Per uno degli automobilisti non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate dopo il violento impatto tra la sua auto e le altre sono risultate fatali e l’uomo è deceduto.

Tre feriti nell’incidente sulla Tiberina

Al momento, secondo quanto si apprende, sarebbe di tre persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 23 febbraio 2023 a Roma. Si tratta di tre persone che viaggiavano sugli altri mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto all’altezza del chilometro 7+800 della Tiberina, altezza via Pian dell’Olmo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in diversi ospedali della Capitale.

Traffico in tilt dopo l’incidente

Come comunicato dal servizio di Astral Infomobilità sul proprio canale Twitter, al fine di consentire l’intervento dei mezzi di soccorso il tratto di via Tiberina dove è avvenuto l’incidente stradale è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto, come di consueto, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di routine e a loro toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per cercare di verificare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Altro incidente nella Capitale

Un altro sinistro è avvenuto invece nel comune di Trevignano Romano, in via Settevene Palo, nel quale un’autovettura, per cause da accertare, si è ribaltata procurando ferite alla conducente.

La donna alla guida è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco e trasportata in codice giallo in ospedale. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico veicolare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.