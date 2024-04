Auto piomba sui tavolini di un bar nel centro storico di Sulmona in Abruzzo: 6 persone ferite e diversi danni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Sulmona, in Abruzzo, sei persone sono rimaste ferite fra cui due minorenni quando un’auto è piombata fra le sedie e i tavolini di un bar del centro storico. Il fatto è avvenuto attorno alle 14:30 di sabato 27 aprile, quando il posto era gremito di persone.

Auto sui tavolini di un bar a Sulmona

Secondo la ricostruzione, la Ford Eco Sport di un turista era parcheggiata su un lato di Largo Faraglia. A bordo del veicolo non c’era nessuno. Per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto ha cominciato a muoversi seguendo la pendenza della strada.

Forse si è trattato di un guasto o forse il veicolo era stato lasciato con la marcia in folle e senza freno a mano inserito.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti. Sulmona è un comune di circa 22.000 abitanti della provincia dell’Aquila nel cuore dell’Abruzzo.

La Ford ha proceduto per diversi metri acquisendo velocità, finché non è piombata con violenza investendo tavoli, sedie e avventori del bar.

Nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona sono state trasferite in ambulanza sei persone in totale, tra cui due bambini e un ragazzo che ha tentato di frenare a mano la corsa dell’auto, rimanendo ferito a una gamba.

Il posto è stato raggiunto da polizia e vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi del caso, interrogato i testimoni e cercato di risalire a eventuali immagini riprese da videocamere di sorveglianza.

Sky Tg24 riporta il commento della titolare del bar secondo la quale “si contano danni per 2.000 euro“. Quella avvenuta è “una tragedia sfiorata”, aggiunge la donna.

Il precedente

A luglio 2023 a Cagliari si verificò un incidente fotocopia: un furgone senza autista e privo di freno a mano travolse gli avventori seduti ai tavolini esterni di un bar di corso Vittorio Emanuele.

Nell’impatto rimasero ferite 15 persone. Alcune vennero medicate sul posto, mentre 9 vennero portate al pronto soccorso.

I rischi di non inserire il freno a mano

Sono diversi i casi registrati dalla cronaca in cui un mezzo posteggiato si è messo in movimento per un guasto meccanico o semplicemente perché il proprietario ha dimenticato di inserire il freno a mano.

A giugno 2023 un turista in provincia di Belluno ha posteggiato l’auto lungo la strada che costeggia il lago di Misurina ed è andato a prendere il caffè. La sua auto s’è messa in movimento ed è finita nel lago.

A maggio una commerciante è rimasta schiacciata dal suo furgone a Figline, in Toscana, mentre stava scaricando la mercanzia per il mercato rionale.

Ad Agnosine, nel Bresciano, una guardia giurata è morta in una situazione simile rimanendo schiacciata dall’auto di servizio.