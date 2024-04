Parte un sparo dopo una rissa a Sezze vicino Latina, ragazza colpita per errore in un bar: ferita

Colpita da un proiettile vagante mentre era seduta al tavolino di un bar. Una ragazza è rimasta ferita per errore da un colpo di arma da fuoco esploso come ritorsione per una rissa tra bande rivali a Sezze, in provincia di Latina. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

La rissa

L’episodio si è verificato intorno all’una di notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile. Poco prima era scoppiata una rissa in zona Ferro di Cavallo, nel centro del comune della provincia di Latina. Due bande rivali si erano affrontati non lontano dal bar dove la ragazza è stata colpita: dopo alcune schermaglie i due gruppi erano venuti alle mani, ma nel giro di pochi minuti i tafferugli sembravano essersi sedati.

Una delle persone coinvolte avrebbe però estratto la pistola e sparato un colpo davanti al bar Central Cafè. Il proiettile non era diretta alla ragazza estranea alla rissa, che però è stata ferita di rimbalzo sul piede.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di Sezza dove la ragazza è rimasta ferita per errore dal colpo di arma da fuoco seguito alla rissa

La ragazza ferita

Immediato l’arrivo del personale sanitario del 118 che ha trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale di Latina Santa Maria Goretti, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per estrarle il proiettile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sezze che hanno già ascoltato alcune delle persone presenti alla scena e sono sulle tracce dell’uomo che ha esploso il colpo d’arma da fuoco: secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un giovane di cittadinanza albanese.

Le parole del sindaco di Sezze

Sui social il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha commentato l’episodio, rassicurando la cittadinanza: “Sono in strettissimo contatto con le forze dell’ordine – ha dichiarato il primo cittadino – Adesso mi trovo in ospedale per accertarmi delle condizioni della ragazza”.

“Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze, alla ragazza e alla sua famiglia – ha aggiunto – oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine, che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente!”.

La rissa ad Afragola

Un episodio simile ma con un bilancio più grave è avvenuto una settimana prima ad Afragola, dove un battesimo è finito in rissa, con cinque feriti, tre dei quali da colpi di arma da fuoco.