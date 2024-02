Spari contro un autobus Eav a Bacoli vicino Napoli: proiettile perfora il vetro, la reazione dell'autista

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Paura nel Napoletano. Una persona al momento ancora non identificata ha esploso un colpo di pistola contro il finestrino di un autobus in servizio sulla linea Torregaveta Fusaro, nel comune di Bacoli. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Spari contro un autobus Eav a Napoli

Nella serata di martedì 20 febbraio 2024 a Bacoli, un comune in provincia di Napoli, una persona non identificata ha sparato contro un autobus dell’Eav. Il mezzo era in servizio sulla linea tra Torregaveta e Fusaro, con passeggeri e autista a bordo.

I fatti sarebbero avvenuti attorno alle 21:50, ma al momento no sembra esserci un movente preciso. Casi simili sono già accaduti nel napoletano, come a gennaio quando 20 bus dell’Anm sono stati colpiti da proiettili sparati da una pistola ad aria compressa.

Fonte foto: Tuttocittà Bacoli, dove è accaduto il fatto

Fortunatamente, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘LaPresse’, non ci sarebbero stati feriti né dal proiettile stesso né dalle schegge del vetro del mezzo che la pallottola ha perforato.

La reazione dell’autista

La prima persona ad accorgersi di quanto fosse accaduto è stato l’autista del bus colpito da una pallottola a Bacoli. L’uomo, sentendo un rumore molto forte, ha fermato il mezzo ed è sceso a controllare cosa fosse successo, temendo di aver urtato qualcosa.

È stato in quel momento che si è accorto che uno dei vetri del pullman era stato colpito da una pallottola che lo aveva perforato. A denunciare quanto successo è stato il sindacato di base Usb.

“Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche. Episodi di questo tipo in passato sono già accaduti a Napoli” afferma Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale Usb.

L’incidente evitato sulla Circumvesuviana

L’Ente autonomo Volturno, Eav, che gestisce una parte del trasporto pubblico campano, è stato già protagonista questa settimana di un incidente sfiorato, fortunamente conclusosi senza feriti.

Un treno in viaggio sulla linea Circumvesuviana ha dovuto frenare per evitare l’impatto con una vasca da bagno abbandonata in un passaggio a livello nel comune di Pompei, sulle pendici del Vesuvio.

Il presidente dell’Eav ha denunciato quanto accaduto, chiedendo che la linea, tra le peggiori d’Italia, sia migliorata per quanto riguarda la sicurezza e che i passaggi a livello siano chiusi.