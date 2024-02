Vasca da bagno sui binari del treno della Circumvesuviana tra Pompei e Scafati: il macchinista evita tragedia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sfiorata sulla Circumvesuviana. Un macchinista è riuscito a frenare prima che il treno che conduceva impattasse con una vasca da bagno lasciata sui binari della linea campana, considerata tra le peggiori d’Italia.

Vasca da bagno sulla Circumvesuviana

Nella giornata di lunedì 20 febbraio l’Eav, Ente autonomo Volturno, che gestisce diverse linee del trasporto pubblico in Campania, ha reso noto che sulla ferrovia Circumvesuviana era stata ritrovata una vasca da bagno.

L’oggetto di grosse dimensioni era abbandonato sui binari a ridosso del passaggio a livello di via Crapolla, nella città di Pompei, posizionato tra le stazioni di Pompei e quella di Scafati. Sarebbe accaduto nella notte tra domenica 28 e lunedì 19 febbraio.

Pompei, dove si trova il passaggio a livello in cui è stata abbandonata la vasca da bagno

Uno dei treni che viaggiava sulla linea stava per entrare in collisione con la vasca da bagno. Il macchinista è però riuscito ad individuare l’ostacolo e ha fatto rallentare il convoglio, evitando l’impatto e un possibile deragliamento del regionale.

Le dichiarazioni del presidente dell’Eea

A segnalare quanto accaduto è stato il presidente dell’Eea, Umberto De Gregorio, tramite un post su Facebook. Il dirigente dell’azienda ha anche sottolineato come un’auto fosse rimasta imprigionata in un altro passaggio a livello della linea, in un tratto gestito da RFI.

“Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro” ha scritto De Gregorio nel post social, per poi continuare invocando la rimozione dei passaggi a livello.

“La ferrovia deve essere protetta e vanno eliminati tutti i passaggi a livello non appena possibile. Eppure troviamo resistenza ogni volta che tentiamo la soppressione!” ha concluso.

La Circumvesuviana tra le “Linee nere”

Legambiente ha diffuso un rapporto sulle peggiori linee ferroviarie italiane per i pendolari. Le ex linee Circumvesuviane, su una delle quali è stata ritrovata la vasca da bagno che stava per causare l’incidente, è proprio una di queste.

Secondo il report, almeno per quanto riguarda i treni, la regione Campania starebbe investendo per l’acquisto di circa 40 treni al momento in costruzione. Nessuna notizia però per quanto riguarda le linee vere e proprie.

Tra le “Linee nere” per i pendolari anche la Roma-Lido o Metromare, la Catania Caltagirone, la Milano Mortara, la Verona Rovigo, la Genova Acqui Asti, la Trento Bassano, la Bologna Portomaggiore e la Bari Bitritto.