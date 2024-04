Maxi rissa nei pressi della stazione Termini di Roma: il video agghiacciante, bastonate e botte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ancora immagini di ordinaria follia provenienti da Roma. Dopo il filmato del pestaggio di una borseggiatrice incinta sulla metro A, il profilo Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato nelle scorse ore un video shock in cui è stata ripresa una maxi rissa scatenatasi a due passi dalla centralissima stazione Termini.

Maxi rissa alla stazione Termini di Roma, scene scioccanti

Dalle immagini si vedono volare tavoli e sedie sotto i portici davanti alla stazione e diversi uomini colpirsi, anche con bastoni. In breve il video è diventato virale provocando un’ondata di indignazione.

La lite furibonda è divampata lungo la serata di sabato 6 aprile. Decine di persone, per cause ancora da accertare, sono venute alle mani colpendosi con sedie e bastoni.

Fonte foto: INSTAGRAM WELCOME TO FAVELAS

Il parapiglia è avvenuto innanzi agli occhi increduli dei passanti.

L’altro episodio agghiacciante: donna incinta picchiata sulla metro

Un episodio di violenza inaudita, consumatosi a poche ore di distanza dal pestaggio selvaggio di una borseggiatrice incinta.

A picchiare la donna sarebbero state altre borseggiatrici che avrebbero accusato la vittima di non aveva rubato abbastanza portafogli. I fatti si sono svolti alla fermata della stazione della metropolitana di Roma Termini.

La vittima è una donna di 41 anni di etnia rom e all’ottavo mese di gravidanza. La scena, al pari di quella della maxi rissa, è stata shoccante e ripresa con un cellulare da una persona presente sul posto.

La polizia ha ricostruito l’accaduto. “Devi rubare di più” gridavano alla donna incinta, tra un colpo e l’altro, le altre borseggiatrici.

Quando è finita a terra, l’hanno lasciata abbandonata. Ora si trova ricoverata all’ospedale Umberto I e nella notte, per evitare complicazioni, i medici l’hanno fatta partorire.