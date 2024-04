Strade allagate per tubo rotto in centro a Genova, spaccato il marciapiede: usati i tavoli del bar come argine

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Genova si è svegliata questa domenica mattina con un torrente per le strade. In zona via XII Ottobre si è spaccata una tubatura e dall’asfalto è iniziato a scorrere un fiume. Inondate le strade e la piazza. I Vigili del Fuoco hanno usato i tavolini di un bar per creare un argine e impedire all’acqua di entrate nei negozi. Immediata la chiusura al traffico delle vie coinvolte come viale IV Novembre, via XXV Aprile, via Roma e la galleria Bixio in direzione Corvetto.

Tubatura rotta a Genova

Via XII Ottobre direzione IV Novembre, via Roma e la galleria Bixio direzione Corvetto per oltre due ore sono state attraversate da un torrente. L’acqua è fuoriuscita da una tubatura rotta prima delle 9:00 di domenica mattina (mentre a Verona in un hotel è scoppiato un incendio).

Il guasto, avvenuto in via XII Ottobre, ha obbligato Vigili del Fuoco e Polizia a chiudere le strade alla regolare circolazione. Per riparare i guasti sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua della zona. Un episodio simile era già avvenuto in passato, nell’agosto del 2020.

Il motivo del guasto

Da quanto si apprende, il tubo dell’acqua si è spaccato nella parte finale. Secondo le prime ricostruzioni, la rottura potrebbe essere dovuta alla pressione.

Il danno, oltre quelli causati dall’acqua lungo le vie ai negozi, è evidente. Infatti il tubo rompendosi ha causato il sollevamento dell’asfalto e la rottura del marciapiede. I lavori di riparazione si annunciano lunghi (a Napoli danni strutturali a una palazzina, alla quale è caduta la facciata).

Tavoli del bar usati come argine

Nelle diverse immagini emerse dai social di chi era sul posto, si può vedere come i Vigili del Fuoco, per rispondere all’emergenza, abbiano usato anche dei tavolini di un bar per creare un argine.

L’idea, funzionale, era di spingere l’acqua fuori dal locale ed evitare allagamenti. L’azione è riuscita, così come quella di chiusura del tubo rotto. Ci vorrà comunque del tempo per svuotare la tubatura e la strada dall’acqua.