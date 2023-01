Roma, giallo sulla morte di una donna a Monteverde: trovata senza vita nell'androne del palazzo, le ipotesi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È giallo a Roma, nel quartiere Monteverde, dove una donna è stata trovata priva di vita questa mattina nell’androne di un palazzo. La vittima, non ancora identificata dalle forze dell’ordine, avrebbe tra i 30 e i 40 anni e le circostanze del ritrovamento del corpo non farebbero escludere, almeno per il momento, nessuna pista.

Donna morta nell’androne di un palazzo

La tragedia si è consumata all’interno di un palazzo del quartiere Monteverde, nella zona a ovest del centro storico della Capitale, in via Edoardo Jenner al civico 141. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia del commissariato locale e i colleghi della scientifica per tutti i rilievi del caso.

Il ritrovamento, secondo quanto emerse, è avvenuto poco dopo le 12.45 di giovedì 19 gennaio 2023 all’interno dell’androne del palazzo. I primi dettagli avrebbe permesso di appurare che la donna sarebbe precipitata da uno dei piani superiori dello stabile, ma non è ancora chiara l’esatta dinamica che ha portato alla morte.

Fonte foto: Virgilio Notizie

In attesa di essere identificata, il corpo della vittima – che potrebbe avere un’età compresa tra i 30 e i 40 anni (sembra 36)- è stato osservato da vicino dalla Scientifica che a un primo sguardo ha rilevato ferite al gluteo e al bacino, traumi compatibili con la caduta dall’alto.

L’allarme dei vicini

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa della vittima. Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, poco prima delle 13 dei condomini hanno avvertito un tonfo e affacciatisi sull’androne hanno rivenuto il corpo della donna riverso sulle scale.

Al momento, come detto, le forze dell’ordine non escludono nessuna pista: dal gesto volontario all’omicidio, tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Il caso in provincia di Frosinone

Soltanto qualche prima del rinvenimento del corpo della donna nell’androne del palazzo di via Jenner, da Frosinone era arrivata la notizia della morte di un’altra donna. Si tratta di una ex professoressa di 63 anni, morta a Sora dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione di via Sant’Antonio Forletta.

Sulla dinamica della morte della 63enne, così come a Monteverde, è stata aperta un’indagine per cercare di capire cosa abbia provocato il volo fatale che ha scosso la cittadina ciociara.