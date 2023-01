Ex professoressa morta a Sora precipitata dal balcone: fatale l'impatto con il cemento, si indaga sulle cause

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Tragedia a Sora, in provincia di Frosinone, dove una ex professoressa in pensione è morta a causa delle gravi ferite riportate dopo un volo di alcuni metri. La donna, C. M., di 63 anni, è caduta dal balcone della sua casa in via Sant’Antonio Forletta.

L’impatto con il cemento è stato fatale alla donna, che fino a pochi mesi fa prestava servizio presso il polo liceale Vincenzo Simoncelli della sua città.

L’ex professoressa è stata soccorsa ancora in vita intorno alle 10 del mattino del 19 gennaio 2023, ma le ferite riportate dalla collisione erano troppo gravi.

La tragedia ha scosso l’intera cittadina, e toccato i cuori dei tanti ragazzi che avevano conosciuto la donna dietro la cattedra e in palestra, come testimoniano i tanti messaggi di stima e cordoglio pubblicati sui social.

Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. La donna è precipitata da un’altezza di 6 metri dalla casa che condivideva con i familiari, riportando la frattura di un arto inferiore.

All’arrivo dei sanitari del 118 che l’hanno soccorsa, secondo alcuni testimoni sul posto che hanno parlato con la stampa locale, sarebbe stata ancora cosciente.

L’ex insegnante è stata prontamente trasferita all’ospedale di Sora, dove sarebbe deceduta poco dopo il suo arrivo.

Le ipotesi dei Carabinieri: potrebbe trattarsi di suicidio o di un incidente

Sul posto sono ancora presenti i Carabinieri, che stanno compiendo i dovuti rilievi e ascoltando le persone che hanno assistito alla scena.

Per ora non è escluso che la donna possa essersi gettata dal balcone per compiere il gesto estremo, ma si indaga anche sulla pista del malore o dell’incidente domestico.

La salma si trova presso la camera mortuaria del nosocomio, mentre i familiari stanno stabilendo la data dei funerali.