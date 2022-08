Roma, allarme topi negli ospedali: la denuncia degli infermieri

Gli ospedali di Roma devono far fronte a una nuova emergenza: i topi. In alcuni ospedali capitolini, infatti, è scattato l’allarme per la presenza dei roditori.

Topi all’ospedale Sant’Andrea di Roma: la denuncia degli infermieri

A sollevare il caso della presenza invasiva dei topi in alcuni ospedali romani è stata ‘La Repubblica’, che, in particolare, ha posto i riflettori sulla situazione in cui versa l’ospedale Sant’Andrea: al nono piano, negli spazi del reparto Covid, da circa 20 giorni (stando a quanto riferito da medici e infermieri) è emerso il problema dei topi.

Tutto è nato dal ritrovamento di alcuni escrementi. Gli operatori sanitari hanno raccontato: “Non c’è stata alcuna reazione da parte dell’amministrazione dell’ospedale, se non aver disseminato i corridoi di trappole. Metterle a terra è inutile: li sentiamo camminare nel controsoffitto, è lì che hanno fatto la tana. E chissà quanti sono”.

Gli infermieri hanno inoltre riferito che i pazienti “fanno domande e sono preoccupati”.

Questo è il commento di Stefano Barone, segretario provinciale di Roma del Nursind (il sindacato degli infermieri): “Parliamo di un reparto dove, ancora più che negli altri, sono previste misure di sicurezza, mascherine e dispositivi di protezione, e dove tutto, più che mai, deve essere pulito e sterilizzato. Invece, si rischia di prendere la leptospirosi dalle feci dei topi. Situazioni di degrado come queste le abbiamo affrontate in ospedali più datati, come l’Umberto I e il San Camillo, ma è paradossale che avvenga in uno degli ultimi ospedali da poco aperti a Roma. E l’amministrazione lo sa, e non fa nulla di più che mettere trappole”.

Una disinfestazione generale renderebbe necessario liberare i locali coinvolti dal problema e, di conseguenza, trasferire il reparto Covid ma, al momento, non ci sarebbero spazi disponibili.

Fonte foto: ANSA L’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La situazione topi all’ospedale San Camillo di Roma

Anche all’ospedale San Camillo di Roma, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, sono stati avvistati “ratti sempre più intraprendenti nel corridoio antistante lo spogliatoio femminile del padiglione Morgagni”. Gli avvistamenti hanno scatenato il panico tra le infermiere dell’ospedale, tanto che alcune preferirebbero ora andare al lavoro indossando già la divisa.