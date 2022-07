Parigi invasa dai topi, quasi due roditori per ogni abitante: ronde di volontari per eliminarli

New York rimane in testa alla classifica delle città occidentali con più topi, ma Parigi è ormai stabilmente nella top ten. Con 1,75 topi per ogni abitante, la capitale francese sta scalando la classifica e l’invasione dei topi è tornata in primo piano dopo le parole di una rappresentante del partito animalista in Consiglio comunale.

Topi a Parigi, le parole degli animalisti in Consiglio comunale

“Non chiamiamoli topi, ma surmulotti” ha detto la consigliera Douchka Markovic, intervenuta per difendere i roditori di Parigi: “Possiamo considerarli ausiliari nel trattamento dei rifiuti”, ha poi aggiunto. Parole che hanno immediatamente destato ironie sui social, ma che hanno anche provocato polemiche.

Il vice sindaco di Parigi, Emannuel Gregoire, è intervenuto per precisare che le parole dell’esponente animalista “non rappresentano la posizione del comune di Parigi”.

Invasione dei topi a Parigi, i medici lanciano l’allarme

Pochi giorni dopo anche l’Accademia nazionale di medicina ha detto la sua sul tema topi a Parigi. Gli esperti hanno messo in guardia i parigini dai rischi per la salute che un aumento incontrollato della popolazione di roditori potrebbe causare.

“Di fronte all’ingenuità di queste dichiarazioni, che possono magari indurre in errore, è importante ricordare che i ratti rappresentano una minaccia per la salute umana, a causa delle numerose zoonosi trasmissibili via i loro exoparassiti, gli escrementi, i morsi o i graffi”, hanno precisato gli esperti.

Tra le malattie citate dagli esperti c’è la leptospirosi.

Parigi è ottava nella classifica delle città con più topi

Un sito per segnalare le colonie di topi a Parigi

L’appello della consigliere comunale animalista, però, non sembra essere stato raccolto dai cittadini del 17esimo arrondissement, uno dei quartieri più eleganti di Parigi e anche uno di quelli più popolati dai topi. Con l’approvazione della Prefettura, infatti, sono sorte delle brigate di volontari con la missione di liberare i giardini e i parchi dai topi.

Una caccia resa particolarmente efficace dalla creazione del sito signalerunrat.paris dove è possibile segnalare, in tempo reale, la presenza di topi nel 17esimo arrondissement.

Parigi ottava in classifica, New York la città con più topi

La classifica delle grandi città dei Paesi occidentali infestate dai topi vede saldamente in testa New York. Al secondo posto, secondo gli ultimi dati disponibili, c’è Houston (Texas) seguita da New Orleans (Louisiana).

Al quarto c’è un’altra città americana, Atlanta (Georgia), mentre la prima europea è Londra, che occupa la quinta posizione. Baltimora e Chicago occupano la sesta e la settima posizione, mentre all’ottavo posto si trova Parigi seguita da Boston e Detroit.

Topi in città, la situazione in Italia

In Italia, secondo dati riferiti al 2016, le città più popolate dai topi sono ovviamente anche quelle più grandi. La classifica vede Roma con 6-10 milioni, Milano con 3-5 milioni e Napoli con circa 3,5 milioni di roditori.