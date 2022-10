Roma, 25enne trovato morto in strada: segni di coltellate alla schiena, le parole dei testimoni e le indagini

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È giallo a Roma, dove nella mattina di mercoledì 26 ottobre in zona Tuscolana è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratterebbe di un giovane 25enne, ritrovato in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella periferia della Capitale.

Omicidio a Roma, il giallo

Una volta avvistato il corpo del giovane alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi, ma per il 25enne non c’era più nulla da fare. Il 118, accorso sul posto dopo la segnalazione, ha infatti provato più volte e invano a rianimare il ragazzo.

Secondo quanto trapela, i sanitari avrebbero trovato sulla schiena del ragazzo diverse ferite di arma da taglio, con il 25enne che sarebbe stato colpito più volte da alcune coltellate che non gli avrebbero lasciato scampo. Soltanto l’esame autoptico, richiesto dagli investigatori, potranno dire quale sia stata la causa effettiva del decesso del ragazzo del quale, al momento, non si conoscono le generalità.

Sentiti alcuni testimoni

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno sentito alcuni testimoni che si trovavano nella zona. Tra le parole raccolte anche quelle di chi ha detto agli agenti della Squadra Mobile di aver visto diverse persone fuggire via dalla zona dove è stato poi ritrovato il corpo del giovane.

Al momento non è esclusa alcuna pista, ma quella verso la quale le forze dell’ordine sarebbero più propense è quella dell’omicidio.

Le indagini sul possibile omicidio

La Squadra Mobile e la Polizia, intervenute sul posto, stanno attendendo tutti i rilievi del caso della Scientifica per poter poi approfondire le indagini sulla morte del 25enne. Le forze dell’ordine hanno quindi aperto un’indagine sull’accaduto e stanno cercando di ricostruire le ultime ore del giovane prima della morte avvenuta in strada in via Publio Rutilio Rufo.

Secondo quanto trapela, le indagini si starebbero concentrando inizialmente sul recente passato del 25enne e sulle amicizie più strette, per cercare di comprendere se la morte possa essere legata a un regolamento di conti o meno.