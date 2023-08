Rincari pesanti sul materiale scolastico: spese fino a 1.300 euro per uno studente al primo anno di liceo

Il carovita va ad intaccare anche i prezzi del materiale scolastico. Federconsumatori spiega che rispetto al 2022 si andrà incontro ad un aumento medio del 6.2%.

Salgono i prezzi del materiale scolastico

Dopo le vacanze estive, segnate dai rincari, è quasi giunto il momento per migliaia di studenti di tornare sui banchi di scuola. Molti genitori stanno già facendo i conti con le spese per l’acquisto del materiale necessario e dei libri di testo.

Quest’anno, in un contesto caratterizzato da aumenti in ogni settore, anche i prodotti dedicati alla scuola subiscono il rincaro.

Fonte foto: ANSA

Il monitoraggio di Federconsumatori

Dal monitoraggio effettuato dall’osservatorio nazionale Federconsumatori i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del +6,2% rispetto allo scorso anno.

“Complessivamente – spiega Federconsumatori – la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno. È in forte salita anche il costo dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori più 2 dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%”.

Sempre Federconsumatori rende noto che il calcolo è stato realizzato prendendo in considerazione le adozioni di testi scolastici di diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici. Tali costi sono relativi ai libri nuovi.

Spesa per studente a oltre 1.000 euro

Numeri alla mano, si fa in fretta a superare quota mille euro, calcola Federconsumatori: per uno studente di prima media si spenderanno 488 euro per manuali e due dizionari (+10% sul 2022), ai quali vanno aggiunti 606 euro per il corredo scolastico, calcolando anche i ricambi che serviranno durante l’anno. Totale: 1095 euro.

Per una ragazza o ragazzo al primo anno di superiori il conto è ancor più salato. Ipotizzando un liceo o un istituto tecnico serviranno in media 695 euro per libri e quattro dizionari che, sommati ai 606 di un corredo, portano il totale a oltre 1300 euro.

Risparmi fino al 26% acquistando libri usati

“Acquistando i libri usati, invece, si risparmia oltre il 26%. Quella per la scuola si conferma, così, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie: ecco perché, quest’anno come non mai, molti ricorreranno al riutilizzo del materiale degli anni passati (zaini e astucci), allo scambio/regalo di prodotti anche attraverso gruppi online e sui social network, nonché ai testi scolastici usati”, spiega sempre Federconsumatori.

I rincari dell’estate 2023

L’Ufficio economico di Confesercenti ha raccolto i dati relativi ai rincari dell’estate 2023. Di seguito i dati di giugno 2023 rispetto al mese precedente, maggio.

I voli nazionali hanno segnato un +17,8%, quelli intercontinentali + 11,9%, quelli europei +7,4%. Il trasporto marittimo + 6,7%.

Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili + 5,5%, alberghi e motel +5,4%, pensioni e simili +3,5%, noleggio mezzi di trasporto e sharing +3,2%, piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca +2,4%, pacchetti vacanza nazionali 2,2%.