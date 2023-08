A Ferragosto 2023 code in autostrada e rincari per il pranzo: prezzi alle stelle anche per chi mangia in casa

Come il resto dell’estate, anche Ferragosto 2023 è all’insegna di prezzi esorbitanti e code sulle autostrade, motivate dalla scelta diffusa di vacanze low cost vicino casa. Ma il caroprezzi colpisce sia chi decide di pranzare fuori, che chi cucina in casa.

I costi per il pranzo

I prezzi per il pranzo di Ferragosto crescono rispetto allo scorso anno, sia che si scelga di mangiare fuori che di rimanere in casa.

Chi opta per il ristorante dovrà mettere in conto una spesa aggiuntiva di circa il +5,3% sul costo del 2022, secondo la stima di Assoutenti sulla base dei dati Istat, con punte del 14,5% a Viterbo, 12,1% a Brindisi, 11,2% a Benevento.

Ancora peggio se si opta per un pranzo in casa. La spesa sale, infatti, di circa il 10,7% rispetto allo scorso anno. Il motivoè da rintracciare negli incrementi dei prezzi che hanno investito tutto il comparto alimentare.

L’aumento più alto è quello dello zucchero, i cui prezzi salgono mediamente del 47,3% rispetto allo scorso anno, seguito da olio d’oliva, patate, riso, pomodori e insalata.

Su una platea potenziale di 15 milioni di famiglie l’aggravio complessivo per Ferragosto risulterebbe quindi pari a 330 milioni di euro. Questo perché si registrano in Italia fortissimi incrementi dei prezzi in tutto il comparto alimentare.

Le code in autostrada

Oltre che dal caldo, chi ha deciso di trascorrere la giornata fuori città potrebbe essere accompagnato da possibili code.

Le strade più trafficate saranno sicuramente quelle che collegano nord e sud Italia, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

Ma anche A2 Salerno-Reggio Calabria potrebbe essere una tra le più interessate dalle code estive.

Il bollino per il traffico durante mattina e pomeriggio rimane però giallo: code presenti alla partenza e al ritorno, ma non eccessive, sia per chi va al mare che per chi rientra in città.

Ancora meglio muoversi la sera, quando è previsto bollino verde.

Il prezzo del carburante

In aumento, specialmente in autostrada, è anche costo del carburante. Dai dati forniti dal Mimit, risulta per il self in autostrada un prezzo medio di 2,015 euro al litro.

Prezzo che conferma una tendenza al rialzo, che investe meno il gasolio self, che in autostrada è a 1,921 rispetto a 1,917 di veenrdì, e il metano che rimane stabile a 1,528 euro.