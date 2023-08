Prezzi benzina ancora in aumento nel secondo weekend di agosto: tutti i rincari dei carburanti

Brutte notizie per gli automobilisti che si metteranno in viaggio nel secondo weekend di agosto: si registrano ancora rialzi per quanto riguarda i prezzi dei carburanti.

I gestori che hanno alzato i prezzi

Stando a quanto rilevato da ‘Quotidiano Energia’ e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, a intervenire sui prezzi sono stati i gestori Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel) e Q8 (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel).

I prezzi medi del carburante

In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alle pompe di benzina risultano in leggera salita.

Fonte foto: ANSA Sono diventati obbligatori i cartelli esposti del prezzo medio nazionale del costo della benzina e diesel nei distributori di carburante di tutta Italia.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati alle 8 di giovedì 10 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,938 euro/litro (1,935 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,950 euro/litro (no logo 1,923).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,825 euro/litro (rispetto a 1,820), con le compagnie tra 1,814 e 1,837 euro/litro (no logo 1,814).

Per quanto riguarda invece il servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,073 euro/litro (2,071 il dato precedente), con gli impianti con prezzi tra 2,004 e 2,140 euro/litro (no logo 1,976).

Il prezzo medio del diesel servito è 1,960 euro/litro (contro 1,956), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,897 e 2,020 euro/litro (no logo 1,866).

Quanto costano gpl e metano

I prezzi praticati del gpl si posizionano tra 0,710 e 0,732 euro/litro (no logo 0,694), mentre il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,393 e 1,477 (no logo 1,398).

Occhio al traffico: bollino nero nel weekend

Gli automobilisti dovranno fare i conti anche col traffico intenso nel secondo weekend di agosto: Viabilità Italia ha reso noto che, in occasione del fine settimana a ridosso della festività di Ferragosto, si prevedono volumi di traffico tra i più elevati dell’anno in direzione delle principali località di villeggiatura italiane e di confine.

In particolar modo, sono contraddistinte con il bollino rosso le intere giornate di venerdì 11 agosto e di domenica 13 agosto, mentre per la mattina di sabato 12 agosto sono previste condizioni di traffico da bollino nero.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è stato deciso il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle ore 22, nella giornata di sabato dalle ore 08 alle ore 22 e nelle giornate festive di domenica 13 e di martedì 15 agosto dalle ore 07 alle ore 22.