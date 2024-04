Riceve 51 multe dal Comune di Napoli senza mai essere stato in città: confusa la targa, verbali annullati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una valanga di multe frutto di un errore. È stato risolto il problema che aveva provocato l’invio di 51 contravvenzioni a un automobilista che non era mai stato a Napoli. Lo ha reso noto il Comune partenopeo attraverso un comunicato. All’origine del problema c’era un sistema automatico di lettura della targa: per questo i 51 verbali sono stati inviati alla persona sbagliata.

Le 51 multe inviate dal Comune di Napoli all’automobilista sbagliato

“Il caso, – spiega la nota diffusa dal Comune di Napoli – è stato riportato nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa ed è riconducibile al sistema automatico di lettura delle targhe che ha indotto in errore gli operatori, di volta in volta chiamati ad accertare l’infrazione”.

“Di conseguenza – viene sottolineato – 51 verbali per l’accesso non consentito alla Ztl attraverso il varco di via Mezzocannone sono stati elevati ed inviati alla persona sbagliata”.

Fonte foto: Tuttocitta.it Le multe facevano riferimento ad un accesso non consentito alla Ztl attraverso il varco di via Mezzocannone, a Napoli

Accertata la causa, la Polizia locale ha provveduto ad annullare i verbali, come riportato da Ansa.

I verbali annullati e la targa del veicolo inserita nella “white list”

La targa del veicolo, che non è mai transitato per via Mezzocannone, è stata inserita in una “white list”.

Obiettivo della lista è evitare di ripetere l’errore in futuro.

Inoltre, le contravvenzioni sono state ora indirizzate al proprietario della vettura che ha realmente commesso le ripetute infrazioni.

L’uomo con oltre 100 multe non pagate a Roma

A marzo era stata diffusa la notizia di un uomo che aveva collezionato 118 multe viaggiando su un’auto fantasma, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Le contravvenzioni non erano mai state pagate.

A scoprire l’individuo, un 61enne, era stato l’ufficio validazione illeciti della Polizia Locale di Roma. L’uomo era il titolare di una società a cui risultava intestato il noleggio a lungo termine del veicolo.

Gli accertamenti facevano riferimento a una Renault Captur che aveva ricevuto 59 verbali per eccesso di velocità all’interno della Galleria Giovanni XXIII, come riportato nell’edizione romana di Repubblica.