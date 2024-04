Dà da mangiare ai piccioni e prende una multa da 167 euro: il cittadino di Garbagnate Milanese farà ricorso

Una multa da 167 euro per aver dato da mangiare ai piccioni: è successo a Garbagnate Milanese, comune alle porte del capoluogo lombardo. Il gesto è sanzionato dai regolamenti locali, ma l’uomo ha annunciato che farà ricorso.

Dà da mangiare ai piccioni: multato

La storia di Stefano R. viene raccontata dal quotidiano Il Giorno. Il fatto è avvenuto mercoledì 10 aprile. Il signor Stefano era seduto su una panchina insieme alla madre, quando a un certo punto si sono avvicinati alcuni piccioni.

La signora aveva del pane e ne ha dato qualche briciola agli uccelli. Un uomo ha assistito alla scena affacciato alla finestra e ha richiamato la donna intimandole di smettere. La signora ha così deciso di mettere via il pane.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Garbagnate Milanese è un comune di 27.000 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia.

Poco dopo però anche il figlio ha deciso di condividere ciò che aveva con i pennuti: il signor Stefano ha tirato fuori dei cracker e ne ha dato alcuni pezzettini ai piccioni.

L’uomo affacciato alla finestra era Davide Barletta, sindaco del comune di Garbagnate Milanese, il quale ha poi chiamato i vigili urbani.

Risultato: verbale da 167 euro per violazione dell’articolo 11 del Regolamento di polizia urbana di Garbagnate.

Cosa dice il regolamento di Polizia urbana di Garbagnate

L’articolo in questione vieta di “somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale”.

L’uomo farà ricorso

Il signor Stefano non ci sta e annuncia che farà ricorso: “Siamo abituati a regolamenti e multe assurdi. Ma 167 euro mi sembrano davvero tanti, gli agenti non hanno nemmeno provato ad avvisarmi prima di multarmi, mi sembrava che non potessero proprio andare via senza darmi la sanzione”.

“Peraltro – aggiunge Stefano – non pensavo che esistesse questa regola, quante volte vediamo mamme con i bambini fare la stessa cosa o persone che mangiano il gelato sedute sulla panchina e poi qualche pezzo di cialda la danno ai piccioni?”