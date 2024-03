Più di 100 multe non pagate con l’auto a noleggio di una società fantasma: a Roma denunciato un 61enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un uomo ha collezionato circa 118 multe viaggiando su un’auto fantasma, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Mai pagate. A scoprire l’individuo, un 61enne, è stato l’ufficio validazione illeciti della Polizia Locale di Roma. L’uomo era il titolare di una società a cui risultava intestato il noleggio a lungo termine di un veicolo che, negli ultimi due anni, aveva ricevuto le sanzioni, di cui nessuna regolarmente pagata.

Le 118 multe non pagate con l’auto a noleggio

Una serie di accertamenti condotti dall’ufficio validazione illeciti della Polizia Locale hanno permesso di risalire all’uomo.

Gli accertamenti facevano riferimento a una Renault Captur che aveva ricevuto 59 verbali per eccesso di velocità all’interno della Galleria Giovanni XXIII, come riportato nell’edizione romana di Repubblica.

Il veicolo oggetto di denuncia per appropriazione indebita

Le verifiche hanno evidenziato che il veicolo era stato oggetto di una denuncia per appropriazione indebita da parte della società proprietaria.

La società, inoltre, ne aveva dichiarato la perdita di possesso, vista la mancata restituzione al termine del noleggio.

Come se non bastasse, il mezzo non era nemmeno assicurato.

La denuncia nei confronti dell’uomo

Gli agenti del gruppo di pronto intervento traffico hanno contattato, tramite un escamotage, il legale rappresentante della società fantasma.

Interrogato, il soggetto non ha potuto che ammettere di essere l’utilizzatore del mezzo, immediatamente posto sotto sequestro.

Nei confronti del 61enne è scattata la denuncia per appropriazione indebita.

Gli operanti hanno avviato anche le procedure previste per la notifica di tutti verbali mai pagati.