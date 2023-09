Ragazzo di 17 anni accoltellato a Foggia dopo una lite fra giovanissimi: è grave, fermato il suo aggressore

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una banale lite fra ragazzi molto giovani ha avuto un drammatico epilogo a Foggia, nella serata di giovedì 14 settembre. La discussione, scaturita tra due giovani coetanei, rischia infatti di finire in tragedia, con uno dei due ragazzi di 17 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stato accoltellato. Sul posto gli agenti di polizia hanno identificato e fermato il responsabile, mentre si lavora per fare chiarezza sull’intero episodio.

Una discussione fra minorenni

Il protagonista indiscusso di questa tragica vicenda è un minorenne di 17 anni, la cui identità rimane al momento sconosciuta. Ciò che è certo è che questo giovane è stato colpito da un coltello da un coetaneo al culmine di una lite in via Luciano Mele, nei pressi della Prefettura di Foggia e di Palazzo di Città.

Al momento, le circostanze esatte che hanno portato a questa violenta lite rimangono oscure. Tuttavia, sembra che la discussione tra i due giovani sia rapidamente degenerata, sfociando nell’uso dell’arma.

L’arrivo della polizia

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per affrontare la situazione di emergenza. La polizia di Stato è stata allertata e ha rapidamente raggiunto il luogo dell’incidente, dove il presunto responsabile dell’accoltellamento è stato fermato e portato in Questura per essere interrogato.

Le notizie in merito alle condizioni del giovane ragazzo accoltellato sono contrastanti. Al momento, non si dispone di informazioni dettagliate sulla sua salute, ma sebbene sia stato ricoverato al Policlinico Riuniti in gravi condizioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli operatori sanitari stanno facendo tutto il possibile per assicurare il suo recupero.

Il caso di Giovanbattista Cutolo

L’episodio di violenza in strada richiama quello del giovane musicista di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, tragicamente trovato morto in piazza Municipio a Napoli nelle prime ore del 31 agosto 2023.

Anche in questo caso, i motivi dell’aggressione che hanno portato alla morte del 24enne sono stati futili, come può esserlo una banale lite per il parcheggio di un mezzo a due ruote.

Nel corso delle ultime settimane, diversi sono stati gli appelli da parte del padre e della madre di Giovanbattista, i quali hanno manifestato la necessità di lasciare la città di Napoli ed esortato lo Stato a lavorare a nuove leggi che possano garantire davvero la sicurezza nelle città italiane.