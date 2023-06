Ragazzina 12enne prende a morsi il molestatore a Genova e lo mette in fuga: è il secondo caso in pochi giorni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’inseguimento, poi l’aggressione. Poteva finire peggio per una 12enne che stava rientrando a casa, ma il suo sangue freddo ha allontanato il molestatore. È accaduto a Genova, dove una minorenne è riuscita a mettere in fuga uno sconosciuto prendendolo a morsi. Ora gli investigatori sono alla ricerca di un uomo intorno ai 50 anni.

12enne molestata a Genova, molestatore in fuga

Come riporta ‘Ansa’, il fatto è avvenuto in via Reti, nel quartiere Sampierdarena di Genova.

“Primo Canale” scrive che alle 19 di martedì 6 giugno una ragazzina di 12 anni stava rientrando a casa, quando si è accorta che un uomo la stava inseguendo.

L’uomo l’avrebbe afferrata improvvisamente per un braccio per poi tirarla a sé.

La ragazzina, dunque, avrebbe reagito rispondendo all’aggressione con morsi e graffi, costringendo il molestatore a darsi alla macchia.

I soccorsi e le indagini

La ragazzina avrebbe dunque chiesto soccorso a una passante, aggiunge ‘Ansa’.

‘Primo Canale’ specifica che la madre della 12enne ha chiamato il Neu112 e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Cornigliano.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della ragazzina visibilmente sotto choc e della mamma, e si sono subito messi alla ricerca di un uomo sui 50 anni che rispondesse alla descrizione fornita dalla 12enne.

Gli investigatori hanno dunque acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona con l’intento di rintracciare e identificare il molestatore.

Un precedente pochi giorni fa

La stampa locale e nazionale riporta che un episodio analogo si è verificato sempre a Genova pochi giorni fa.

In quell’occasione la vittima è stata una ragazzina di 16 anni che stava camminando presso i giardini Ginocchio, nella parte alta del quartiere di Sestri Ponente.

Improvvisamente la minore è stata aggredita da un uomo che ha cominciato a palpeggiarla, ma la ragazzina è stata pronta a ribellarsi sferrando una ginocchiata al bassoventre del molestatore, che si è dato alla fuga.

L’episodio ha avuto luogo alle 20:30 del 29 maggio mentre la 16enne rientrava a casa dopo un pomeriggio trascorso con alcuni amici.

La ragazzina era riuscita a fornire un identikit del suo aggressore. A proposito di violenze sui minori, recentemente a Livorno un 50enne è stato arrestato dopo aver molestato la nipote di 11 anni.