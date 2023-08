Ragazza disabile viene violentata a Enna e rimane incinta: nove persone indagate, dai 33 ai 76 anni

Claudio Carollo

GIORNALISTA PROFESSIONISTA

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.