Race for the Cure a Roma con 150mila persone, il presidente Mattarella: "Fronte fondamentale per l'umanità"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla 25esima Race for the Cure a Roma, cui hanno partecipato 150mila persone, ricevendo il pettorale n.1: “Auguri e grazie alla fondazione Komen per quello che fa ogni giorno su questo fronte fondamentale per l’umanità“. Con lui la figlia Laura, che ha dato il via alla manifestazione, una corsa a sostegno della prevenzione contro il cancro al seno.

La Race for the Cure ha preso il via oggi domenica 12 maggio con le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Un fronte fondamentale”.

“Un augurio a chi partecipa”, ha dichiarato Mattarella, che ha appuntato il nastro rosa al bavero della giacca e ricevuto il pettorale numero 1, “e un ringraziamento alla fondazione Komen per questa iniziativa e per quello che fa ogni giorno su questo fronte fondamentale per l’umanità”.

La 25esima edizione della Race for the Cure al Circo Massimo, Roma

“Grazie per quanto fate e buona gara”, ha poi detto Mattarella, con applausi e cori come “un presidente, c’è solo un presidente” alzati dal pubblico del Circo Massimo.

Il presidente ha salutato le “donne in rosa” che stanno affrontando la malattia, prima che la figlia Laura, presidente del Comitato d’onore della gara, desse il via alla manifestazione.

Con lei al via anche Riccardo Masetti, fondatore della fondazione Komen Italia, che organizza l’evento simbolo per la lotta ai tumori del seno.

“C’è ancora tanto lavoro da fare malgrado i progressi e la ricerca contro il tumore al seno”, ha dichiarato Masetti, “ancora nel mondo 600mila donne perdono la vita per questo cancro”.

In 150mila a Roma per la 25esima edizione della Race for the Cure

A Roma record di presenze per la 25esima edizione della Race for the Cure, con 150mila persone partecipanti alla corsa per la prevenzione del cancro al seno.

Insieme con Mattarella in tribuna autorità presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, oltre al il ministro della Salute Orazio Schillaci.

A Schillaci e alle istituzioni “chiediamo di rendere più concreta e più accessibile la possibilità di fare prevenzione”, ha sottolineato Daniela Terribile, presidente di Komen Italia.

Race for the Cure a Bari, Bologna, Brescia e Matera

La Race for the Cure prevede una passeggiata di 2 km e una corsa di 5 km aperta a tutti, con un percorso di 10 km riservato agli atleti più competitivi.

La manifestazione, attraverso cui in 25 anni si sono potuti avviare oltre 1500 progetti di ricerca, prevenzione e sostegno nella lotta contro il tumore al seno, si svolge anche a Bari, Bologna, Brescia e Matera.

“Sono con loro dagli inizi, 24 anni”, ha affermato Maria Grazia Cucinotta a margine della Race for the Cure. “Una corsa per la vita, una corsa piena di amore, per ricordare che se preso in tempo da questo tumore si può guarire”.