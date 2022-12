Puglia, traffico internazionale di droga dall'Albania: 14 arresti, maxi-sequestri in varie province

Maxi-operazione anti-droga in Puglia. Questa mattina, mercoledì 21 dicembre, alle prime luci dell’alba, la Direzione Investigativa Antimafia, nell’ambito dell’Operazione “Shefi”, ha eseguito 14 Ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale di Bari, nei confronti di altrettanti soggetti residenti in Bari, Salerno e provincia, responsabili a vario titolo del reato di traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Sgominata una vasta rete di trafficanti

Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, nell’operazione sono state coinvolte oltre 40 unità della Dia, in collaborazione con personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le forze dell’ordine hanno così eseguito gli ordini di carcerazione nei confronti di 9 cittadini italiani e 5 di nazionalità albanese.

Sequestrati 2300 chili di droga

Nel complesso l’attività di indagine, già avviata nel maggio 2016, ha permesso di sequestrare oltre 2300 chilogrammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina.

L’operazione ha dunque sottratto alle associazioni criminali proventi stimati in oltre 15 milioni di euro per un totale di circa 7 milioni di dosi singole ricavabili dallo spaccio al dettaglio.

L’operazione

L’operazione, già nel marzo del 2018, aveva portato alla disarticolazione di due potenti e distinte organizzazioni criminali, operanti in Bari e provincia, con ramificazioni oltre che in Albania, in Sicilia, Campania, Calabria e Abruzzo.

Fonte foto: ANSA Maxi-operazione antidroga in Puglia

Queste organizzazioni importavano ingenti quantità di sostante stupefacenti dall’Albania via mare.

Entrambe le organizzazioni criminali avevano agganci in Italia con organizzazioni delinquenziali pugliesi deputate a compiti logistici ed in Albania con altre organizzazioni criminali.

Lo scorso ottobre, la Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) distrettuale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda), a carico di 36 persone, accusate di aver gestito un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Un’altra importante operazione antidroga è stata messa in atto lo scorso settembre quando un blitz dei carabinieri in una villetta di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, ha permesso di sgominare una rete dello spaccio da milioni di euro.